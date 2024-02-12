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Главная Прогнозы Бангкок Юнайтед - Иокогама Ф. Маринос прогноз и ставки на матч 14 февраля

Бангкок Юнайтед - Иокогама Ф. Маринос прогноз и ставки на матч 14 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Бангкок Университи - Йокогама М прогноз
Бангкок Университи Бангкок Университи
Лига чемпионов АФК 14 фев 2024, 07:00 Бангкок Университи - Йокогама М
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Международные,
Йокогама М Йокогама М
Обзор Турнирная сетка Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.69
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Один из поединков первого раунда плей-офф Лиги чемпионов АФК состоится в четверг на "Thammasat Stadium", где местный Бангкок Юнайтед сыграет с Иокогама Ф. Маринос. Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот поединок от экспертов Dailysports.

Бангкок Юнайтед

"Ангелы Бангкока" финишировали на первом месте в своём квартете, добыв в шести матчах 13 очков. Проиграла команда Тотчтавана Шрипана лишь в заключительном туре Чонбуку (2:3), когда судьба первого места уже была решена. К старту плей-офф Лиги чемпионов Бангкок Юнайтед подходит после выездной победы со счётом 2:1 в чемпионате Таиланда над Муангтонг Юнайтед. Эта победа прервала неудачную серию "бангкокских ангелов", которая насчитывала три матча без побед. На текущий момент после 16-ти туров Бангкок Юнайтед лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

Иокогама Ф. Маринос

Клуб из Иокогамы, в свою очередь, последний матч групповой стадии выиграл. В родных стенах команда Харри Кьюэлла принимала китайский Шаньдун Тайшань и благодаря разгромной победе со счётом 3:0 обошла китайский клуб в группе и заняла первую строчку. На текущий момент чемпионат Японии ещё не стартовал и Иокогама Маринос подходит к старту в плей-офф без должной игровой практики. Отметим, что в чемпионате клуб из Иокогамы финишировал на втором месте, уступив Кобе целых семь очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды провели один товарищеский поединок в январе 2017 года. Японский клуб оформил выездную победу со счётом 3:2

Бангкок Юнайтед - Иокогама Ф. Маринос прогноз

Букмекеры в этом матче отдают заметный перевес команде из Японии, оценивая вероятность их победы коэффициентом на уровне 1.83. Ставить на чистую победу гостей, особенно в их первом официальном поединке в этом году – это не лучшая идея. Предлагаем взять здесь ставку на «Обе забьют» с коэффициентом 1.69.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.69
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