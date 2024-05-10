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Баладият Эль-Махалла – Аль-Ахли прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Баладиъят Ал-Мехалла - Аль-Ахли прогноз Фото: alahlyegypt.com / Автор неизвестен
Баладиъят Ал-Мехалла Баладиъят Ал-Мехалла
Премьер-лига Египет 11 мая 2024, 12:00 Баладиъят Ал-Мехалла - Аль-Ахли
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- : -
Египет,
Аль-Ахли Аль-Ахли
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1,0)
Коэф.: 1.55
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Один из поединков 22-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу на арене "Эль-Махалла Стейдиум", где местный Баладият Эль-Махалла примет Аль-Ахли. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Баладият Эль-Махалла

Команда Рамадана Эль-Сайеда ведёт борьбу за сохранение прописки в египетской Премьер-Лиге и в последних турах выглядит откровенно плохо. На текущий момент Баладият Эль-Махалла по итогам 20-ти сыгранных туров занимает 14-е место в турнирной таблице. От зоны вылета клуб из Эль-Махалла отделяет всего 4 балла.

В рамках последнего тура команда Рамадана Эль-Сайеда проводила выездной матч против Аль-Иттихада и уступили со счётом 1:2. Это поражение стало уже четвёртым подряд для Баладията. Что касается домашней статистики, то Баладият в десяти матчах набрал только 10 очков, добыв лишь три победы.

Аль-Ахли

"Красные дьяволы" занимают место в середине турнирной таблицы, имея в активе 30 набранных баллов. Добавим также, что Аль-Ахли пробился в финал Лиги чемпионов, разгромив в родных стенах в ответном матче полуфинальной стадии Мазембе со счётом 3:0. К слову, именно из-за участия Аль-Ахли в Лиге чемпионов "красные дьяволы" сыграли только 14-ть поединков в элитном дивизионе.

От первой строчки, которую занимает Парамидз команду Марселя Коллера отделяет 11 очков, однако у лидера на четыре сыгранных поединка больше. Таким образом по потерянным очкам именно Аль-Ахли является лидером Премьер-Лиги. В последнем матче Аль-Ахли разгромил дома Аль-Иттихад со счётом 4:1 и эта победа стала третьей подряд в Премьер-Лиге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Аль-Ахли разгромил соперника со счётом 5:1
  • В двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Баладият Эль-Махалла – Аль-Ахли прогноз

Букмекеры практически не сомневаются в итоговой победе гостей, ведь оценивают победу Аль-Ахли коэффициентом на уровне 1.37. Наша ставка на этот матч «Победа Аль-Ахли с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.55.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П2(-1,0)
Коэф.: 1.55
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