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Байер Леверкузен — Бавария Мюнхен прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года от Мартина Свободы

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Байер - Бавария прогноз
Байер Байер
Бундеслига Германия 10 фев 2024, 12:30 Байер - Бавария
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- : -
Германия, Leverkusen, БайАрена
Бавария Бавария
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.79
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
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В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги состоится поединок между Байером и Баварией. Встреча пройдет в Леверкузене в субботу, 10 февраля. Начало игры запланировано на 18:30 по центрально европейскому времени.

Байер Леверкузен

«Фармацевты» под руководством Хаби Алонсо точно могут занести себе в актив этот сезон. Команда играет в привлекательный атакующий футбол и до сих пор не знает поражений в матчах нынешней кампании. Байер во всех турнирах провел уже 30 матчей, лишь четыре из которых не сумел выиграть.

В последних поединках победы Леверкузену даются с трудом и нет сомнений, что следующая игра против Баварии будет иметь огромное значение в плане борьбы за титул.

Бавария Мюнхен

Кто-то скажет, что Бавария не выглядит привычной доминирующей машиной в Бундеслиге под руководством Томаса Тухеля. От части с таким утверждением можно согласиться, однако в нынешнем сезоне мюнхенцы исправно набирают очки, а не лидируют в таблице лишь из-за шикарной формы Байера.

На данный момент между командами в таблице всего два очка, а значит победитель этого противостояния сможет стать единоличным лидером Бундеслиги после 21-го тура.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Байер не пропускает на протяжении трех последних домашних матчей Бундеслиги.
  • Бавария наоборот в трех гостевых играх непременно пропускала в свои ворота.
  • Матч первого круга в Мюнхене закончился боевой ничьей 2:2.

Байер Леверкузен — Бавария Мюнхен Прогноз

Букмекеры считают команды равными соперниками и затрудняются отдать кому-то предпочтение. Думаю, можно ждать атакующей игры и поставлю на тотал голов больше 3.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.79
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100$
БетВиннер 4.75
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