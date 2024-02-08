Байер Леверкузен — Бавария Мюнхен прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года от Мартина Свободы

Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.79 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги состоится поединок между Байером и Баварией. Встреча пройдет в Леверкузене в субботу, 10 февраля. Начало игры запланировано на 18:30 по центрально европейскому времени.

Байер Леверкузен

«Фармацевты» под руководством Хаби Алонсо точно могут занести себе в актив этот сезон. Команда играет в привлекательный атакующий футбол и до сих пор не знает поражений в матчах нынешней кампании. Байер во всех турнирах провел уже 30 матчей, лишь четыре из которых не сумел выиграть.

В последних поединках победы Леверкузену даются с трудом и нет сомнений, что следующая игра против Баварии будет иметь огромное значение в плане борьбы за титул.

Бавария Мюнхен

Кто-то скажет, что Бавария не выглядит привычной доминирующей машиной в Бундеслиге под руководством Томаса Тухеля. От части с таким утверждением можно согласиться, однако в нынешнем сезоне мюнхенцы исправно набирают очки, а не лидируют в таблице лишь из-за шикарной формы Байера.

На данный момент между командами в таблице всего два очка, а значит победитель этого противостояния сможет стать единоличным лидером Бундеслиги после 21-го тура.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Байер не пропускает на протяжении трех последних домашних матчей Бундеслиги.

Бавария наоборот в трех гостевых играх непременно пропускала в свои ворота.

Матч первого круга в Мюнхене закончился боевой ничьей 2:2.

Байер Леверкузен — Бавария Мюнхен Прогноз

Букмекеры считают команды равными соперниками и затрудняются отдать кому-то предпочтение. Думаю, можно ждать атакующей игры и поставлю на тотал голов больше 3.

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