Байер – Боруссия Менхенгладбах прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3,5 Коэф.: 1.92 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

27 января свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Байер – Боруссия Менхенгладбах прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Байер

Для «фармацевтов» пока сезон складывается замечательно, команда еще не потерпела ни одного поражения во всех турнирах. Основной целью на сезон, без всякого сомнения, является выигрыш чемпионата. Пока клуб лидирует в Бундеслиге, опережая вторую Баварию на 4 очка. Байер выиграл обе встречи после зимних каникул, но не обошлось без везения, ведь обыграли на выезде Аугсбург, забив в компенсированное время – 1:0, таким же образом одолели и Лейпциг, вырвав три очка в концовке – 3:2.

Боруссия Менхегладбах

У Гладбаха мало поводов для радости в этом сезоне, хотя матчи этой команды самые результативные в Бундеслиге, в их встречах в среднем забивается больше четырех мячей за игру, в 17 случаях из 18 заходила ставка тотал больше 2,5 голов. Боруссия идет только 12-й в чемпионате, при этом, отрыв от зоны вылета существенный, целых 9 очков. В последнем туре команда уступила на своем поле Аугсбургу со счетом 1:2.

История очных противостояний

В первом туре Байер одержал уверенную выездную победу со счетом 3:0, в общей сложности Боруссия не обыгрывает соперника в 8 встречах подряд.

Байер – Боруссия Менхегладбах Прогноз

Хозяева котируются большими фаворитами этой встречи, но не все так однозначно, ведь, Боруссия до сих пор очень опасна, пусть и не в лучшей форме. Учитывая результативность соперников, есть все шансы увидеть зрелищный футбол. Рискнем сделать здесь ставку на тотал больше 3,5 забитых мячей.

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