Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года
В матче второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Бахрейна сыграет против команды Малайзии. В первом туре эти сборные потерпели поражения и неудача в этом туре оставит их за бортом турнира. Встреча пройдет 21 января 2024 года.
Бахрейн
В первом туре им довелось играть против одного из претендентов на титул команды Южной Кореи та встреча завершилась победой сильного соперника со счетом 3:1. Отметим, что надежды сборной Бахрейна убил хет-трик Ли Канг-ина (56', 69', 85').
Таким образом, Бахрейн опустился на последнее место в турнирной таблице, но победа в игре против Малайзии может вернуть их не только в борьбу за место в плей-офф, но и в борьбу за первое место в группе.
В заключительном матче квартета им предстоит сыграть против Иордании.
Малайзия
В игре первого тура малайзийцы встречались с Иорданией и потерпели поражение со счетом 1:2. В той игре дублем отметился Муса Тамари (18', 85') и именно он принес победу своей сборной.
Тигры очень неплохо выглядят в атаке в последних играх и есть мнение, что они также забьют и в следующей игре. Терять им нечего - нужна только победа, хотя и ничья может сохранить их шансы на выход в плей-офф.
В заключительном туре они сыграют против Южной Кореи, а там набрать очки будет очень трудно.
Личные встречи
Последняя официальная встреча - товарищеский матч 2022 года и там был победа Бахрейна 2:1.
Прогноз на матч Бахрейн — Малайзия
Бахрейн, скорее всего, возьмет игру под контроль, но малазийцы будут биться и могут забить гол престижа. Ставлю на исход обе забьют.
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