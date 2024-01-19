Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Бахрейна сыграет против команды Малайзии. В первом туре эти сборные потерпели поражения и неудача в этом туре оставит их за бортом турнира. Встреча пройдет 21 января 2024 года.

Бахрейн

В первом туре им довелось играть против одного из претендентов на титул команды Южной Кореи та встреча завершилась победой сильного соперника со счетом 3:1. Отметим, что надежды сборной Бахрейна убил хет-трик Ли Канг-ина (56', 69', 85').

Таким образом, Бахрейн опустился на последнее место в турнирной таблице, но победа в игре против Малайзии может вернуть их не только в борьбу за место в плей-офф, но и в борьбу за первое место в группе.

В заключительном матче квартета им предстоит сыграть против Иордании.

Малайзия

В игре первого тура малайзийцы встречались с Иорданией и потерпели поражение со счетом 1:2. В той игре дублем отметился Муса Тамари (18', 85') и именно он принес победу своей сборной.

Тигры очень неплохо выглядят в атаке в последних играх и есть мнение, что они также забьют и в следующей игре. Терять им нечего - нужна только победа, хотя и ничья может сохранить их шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре они сыграют против Южной Кореи, а там набрать очки будет очень трудно.

Личные встречи

Последняя официальная встреча - товарищеский матч 2022 года и там был победа Бахрейна 2:1.

Прогноз на матч Бахрейн — Малайзия

Бахрейн, скорее всего, возьмет игру под контроль, но малазийцы будут биться и могут забить гол престижа. Ставлю на исход обе забьют.

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