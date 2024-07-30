Австралия Женщины – Канада Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Прогноз на матч Победа Australia и тотал меньше 140.5 Коэф.: 1.48 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В четверг, 1 августа, в матче 2-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 сборная Австралии сыграет против Канады. Начало матча в 13:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Австралия

Сборная Австралии заняла третью позиции на Кубке Азии-2023, что позволило ей отобраться на квалификационный олимпийский турнир, который проходил в Бразилии. И там сборная Австралии максимально уверенно финишировала на первом месте, выиграв все три матча против Германии, Сербии и Бразилии. В итоге именно бразильянки остались за бортом Олимпиады.

Однако на самом старте Олимпиады произошло то, чего не мог ожидать никто – Австралия проиграла сборной Нигерии. Большинство букмекеров давали на победу Австралии коэфициент около 1,1, но произошел грандиозный апсет. Скромная сборная Нигерии сыграла лучший матч в своей истории и выиграла 75:62.

Канада

Сборная Канады также пробилась на Олимпиаду через квалификационный турнир, но проходил он венгерском городе Шопроне. Но, в отличие от Австралии, Канада была в шаге от того, чтобы остаться без Олимпиады. Канадки потерпели два поражения от Испании и Японии, но обыграли Венгрию. В итоге Канада опередила хозяек турнира только за счет лучшей разницы набранных очков.

Свой первый матч на Олимпиаде-2024 Канада абсолютно ожидаемо проиграла Франции. Соперницы значительно превосходили Канаду в классе на протяжение всего матча и одержали победу 75:54. Никаких шансов для сборной Канады.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Канада восьмой раз участвует в Олимпиаде, но ни одного разу не становилась призером.

Австралия 5 раз выигрывала медали Олимпиады: 3 серебра и 2 бронзы.

В этом месяце Канада обыграла Австралию в товарищеском матче 77:73.

Прогноз на матч Австралия Женщины – Канада Женщины

Австралия – фаворитки матча, но очень результативного баскетбола от этих команд не ожида. Моя ставка – победа Австралии и ТМ140,5.

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