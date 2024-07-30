EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы Австралия Женщины – Канада Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Австралия Женщины – Канада Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Australia - Canada прогноз Gregory Shamus/Getty Images
Australia Australia
Olympics 2024 01 авг 2024, 07:30 Australia - Canada
Villeneuve-d'Ascq, Stade Pierre-Mauroy
Canada Canada
Прогноз на матч Победа Australia и тотал меньше 140.5
Коэф.: 1.48
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В четверг, 1 августа, в матче 2-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 сборная Австралии сыграет против Канады. Начало матча в 13:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Австралия

Сборная Австралии заняла третью позиции на Кубке Азии-2023, что позволило ей отобраться на квалификационный олимпийский турнир, который проходил в Бразилии. И там сборная Австралии максимально уверенно финишировала на первом месте, выиграв все три матча против Германии, Сербии и Бразилии. В итоге именно бразильянки остались за бортом Олимпиады.

Однако на самом старте Олимпиады произошло то, чего не мог ожидать никто – Австралия проиграла сборной Нигерии. Большинство букмекеров давали на победу Австралии коэфициент около 1,1, но произошел грандиозный апсет. Скромная сборная Нигерии сыграла лучший матч в своей истории и выиграла 75:62.

Канада

Сборная Канады также пробилась на Олимпиаду через квалификационный турнир, но проходил он венгерском городе Шопроне. Но, в отличие от Австралии, Канада была в шаге от того, чтобы остаться без Олимпиады. Канадки потерпели два поражения от Испании и Японии, но обыграли Венгрию. В итоге Канада опередила хозяек турнира только за счет лучшей разницы набранных очков.

Свой первый матч на Олимпиаде-2024 Канада абсолютно ожидаемо проиграла Франции. Соперницы значительно превосходили Канаду в классе на протяжение всего матча и одержали победу 75:54. Никаких шансов для сборной Канады.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Канада восьмой раз участвует в Олимпиаде, но ни одного разу не становилась призером.
  • Австралия 5 раз выигрывала медали Олимпиады: 3 серебра и 2 бронзы.
  • В этом месяце Канада обыграла Австралию в товарищеском матче 77:73.

Прогноз на матч Австралия Женщины – Канада Женщины

Австралия – фаворитки матча, но очень результативного баскетбола от этих команд не ожида. Моя ставка – победа Австралии и ТМ140,5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Australia и тотал меньше 140.5
Коэф.: 1.48
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Австралия - США прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Австралия Коэф.: 1.6 США Рекомендуем Мелбет
Замбия - Германия прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Замбия Коэф.: 1.9 Германия Сделать ставку Мелбет
Партизан - Динамо Киев прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:00 Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Партизан Коэф.: 1.65 Динамо Киев Сделать ставку Мелбет
Марта Костюк - Донна Векич прогноз Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.65 Донна Векич Рекомендуем 1хБет
Аустрия Вена - Ильвес прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Аустрия Вена Коэф.: 1.64 Ильвес Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Ауда 0 - 0 Клифтонвилл Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ауда
0
Клифтонвилл
0
26’
Япония 1 - 0 Нигерия (Ж) Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Япония
1
Нигерия (Ж)
0
26’
Бразилия 0 - 0 Испания Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Бразилия
0
Испания
0
26’
Хаккен - : - Дюделанж Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Хаккен
-
Дюделанж
-
13:00
Види ФК - : - Сумгаит Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Види ФК
-
Сумгаит
-
13:00
Ригас Футбола Школа - : - Буде-Глимт Сегодня, 13:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Ригас Футбола Школа
-
Буде-Глимт
-
13:00
Замбия - : - Германия Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Замбия
-
Германия
-
13:00
Австралия - : - США Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Австралия
-
США
-
13:00
Мидтъюлланн - : - СО Санта-Колома Сегодня, 13:15 Квалификация Лиги Чемпионов
Мидтъюлланн
-
СО Санта-Колома
-
13:15
Партизан - : - Динамо Киев Сегодня, 14:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Партизан
-
Динамо Киев
-
14:00
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 10:40 «Мой друг жадное пузо, продолжай работать», - Усик ответил Тайсону Фьюри Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:36 Размялся перед парами. Алькарас спокойно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады Новости футбола Сегодня, 10:34 Экс-форвард Арсенала лоббирует переезд подопечного Артеты в Марсель Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:11 28 лет. Музетти - первый итальянец, вышедший в 1/4 финала Олимпиады в 21 веке Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:02 Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:57 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости футбола Сегодня, 09:55 Ницца намерена подписать форварда Ювентуса. Трансфер оказался внеплановым Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:53 Триатлонистка из Казахстана не смогла финишировать и обратилась за медицинской помощью на Олимпиаде Новости бокса Сегодня, 09:35 "Я тебя предупредил". Фьюри записал грозное предупреждение для Усика во время пробежки Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:28 Одна из главных звезд мирового спринта и призер Олимпийских игр не будет участвовать в стометровке
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Футбол Сегодня Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года