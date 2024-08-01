Австралия — Греция прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

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В рамках Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Греции и Австралии. Встреча пройдет в пятницу, 2 августа. Начало игры запланировано на 13:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Австралия

Австралийская сборная отлично стартовала на Олимпиаде-2024, убедительно одолев испанцев в первом туре группового этапа. Однако поражение во втором матче от Канады немного пошатнуло позиции команды.

С другой стороны в плей-офф Олимпийских игр австралийцы вполне могут пробиться даже проиграв два матча из трех и заняв третье место в своем квартете. Лендейл и Гидди однозначно попробуют принести своей команде победу над греками, чтобы гарантировать выход в четвертьфинал.

Греция

Несмотря на присутствие Янниса, греческая сборная не показала на этих Олимпийских играх положительных показателей. Однако еще не все потеряно, а победа в заключительном матче группового этапа может вывести Грецию в четвертьфинал.

Примечательно, что греки проиграли оба матча с Испанией и Канадой с одинаковой разницей в 7 очков. Интересно, что Адетокунбо набрал в этих играх 61 очко, что равно 40% от общего числа.

Интересные факты и личные встречи

У Австралии лишь два поражения в 13-ти последних матчах.

Греки проиграли три поединка кряду.

В последних трех очных матчах побеждали австралийцы.

Австралия — Греция Прогноз

Этот матч будет ключевым для обеих команд, ведь они еще сохраняют шансы на продолжение борьбы за медали. Ждем интересного баскетбола, а ставить предлагаю на победу греков с форой +9 очков.

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