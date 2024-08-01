EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы Австралия — Греция прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Австралия — Греция прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Австралия - Греция прогноз Фото: championat.com/ Автор неизвестен
Австралия Австралия
Олимпиада-2024. Мужчины 02 авг 2024, 07:30 Австралия - Греция
Вильнев-д'Аск, Стад Пьєр-Моруа
Греция Греция
Прогноз на матч П2(+9)
Коэф.: 1.5
Промокод на бонус 1xBet
1x_1912910 Промокод скопирован
1хБет 5.00
Сделать ставку

В рамках Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Греции и Австралии. Встреча пройдет в пятницу, 2 августа. Начало игры запланировано на 13:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Австралия

Австралийская сборная отлично стартовала на Олимпиаде-2024, убедительно одолев испанцев в первом туре группового этапа. Однако поражение во втором матче от Канады немного пошатнуло позиции команды.

С другой стороны в плей-офф Олимпийских игр австралийцы вполне могут пробиться даже проиграв два матча из трех и заняв третье место в своем квартете. Лендейл и Гидди однозначно попробуют принести своей команде победу над греками, чтобы гарантировать выход в четвертьфинал.

Греция

Несмотря на присутствие Янниса, греческая сборная не показала на этих Олимпийских играх положительных показателей. Однако еще не все потеряно, а победа в заключительном матче группового этапа может вывести Грецию в четвертьфинал.

Примечательно, что греки проиграли оба матча с Испанией и Канадой с одинаковой разницей в 7 очков. Интересно, что Адетокунбо набрал в этих играх 61 очко, что равно 40% от общего числа.

Интересные факты и личные встречи

  • У Австралии лишь два поражения в 13-ти последних матчах.
  • Греки проиграли три поединка кряду.
  • В последних трех очных матчах побеждали австралийцы.

Австралия — Греция Прогноз

Этот матч будет ключевым для обеих команд, ведь они еще сохраняют шансы на продолжение борьбы за медали. Ждем интересного баскетбола, а ставить предлагаю на победу греков с форой +9 очков.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П2(+9)
Коэф.: 1.5
Промокод на бонус 1xBet
1x_1912910 Промокод скопирован
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
France - Nigeria прогноз Olympics 2024. Women Сегодня, 11:15 Франция Женщины – Нигерия Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года France Коэф.: 1.58 Nigeria Рекомендуем Мелбет
Sabah FK - Маккаби Хайфа прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 12:00 Прогноз и ставки на матч Сабах Баку – Маккаби Хайфа 1 августа 2024 года Sabah FK Коэф.: 1.95 Маккаби Хайфа Сделать ставку БетВиннер
Полесье - ОИ Любляна прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 12:00 Полесье — Олимпия прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Полесье Коэф.: 1.5 ОИ Любляна Сделать ставку Мелбет
Новак Джокович - Стефанос Циципас прогноз Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд Сегодня, 13:00 Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Стефанос Циципас 1 августа 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.6 Стефанос Циципас Рекомендуем БетВиннер
ФК Копенгаген - Bruno's Magpies прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 13:00 Копенгаген – Мегпис прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года ФК Копенгаген Коэф.: 1.83 Bruno's Magpies Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Астана 0 - 0 Милсами Сегодня, 10:00 Лига конференций. Квалификация
Астана
0
Милсами
0
47’
Ллапи 0 - 0 Брондбю Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ллапи
0
Брондбю
0
8’
Урарту 0 - 0 Баник Острава Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Урарту
0
Баник Острава
0
8’
Браво 0 - 0 Зриньски Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Браво
0
Зриньски
0
7’
Арарат 0 - 0 Зимбру Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Арарат
0
Зимбру
0
8’
Ордабасы Шымкент 0 - 1 Дифферданж Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ордабасы Шымкент
0
Дифферданж
1
8’
АЕК Ларнака - : - Пакш Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
АЕК Ларнака
-
Пакш
-
12:00
Тобол - : - Санкт-Галлен Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
Тобол
-
Санкт-Галлен
-
12:00
Пафос - : - Жальгирис Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
Пафос
-
Жальгирис
-
12:00
ФЦИ Левадия - : - Осиек Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
ФЦИ Левадия
-
Осиек
-
12:00
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 Трансфер звезды Боруссии Дортмунд в топ-клуб Италии под угрозой срыва Новости бокса Сегодня, 10:23 Бывший соперник Дюбуа считает, что Даниэль может "потушить" Джошуа Новости футбола Сегодня, 10:13 В Вильярреале сказали, будут ли искать замену Сорлоту на фоне слухов об его уходе в Атлетико Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:05 Стрелок из Турции выиграл серебро Олимпиады и стал звездой интернета благодаря своему стилю Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:57 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:43 ШОК. Боксерский поединок между трансгендером и женщиной на Олимпиаде продлилися всего 46 секунд Новости футбола Сегодня, 09:23 Ливерпуль может включить в сделку по Гордону своего защитника Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:20 ЧП. В Олимпийской деревне под Парижем ограбили сборную Словакии по велоспорту Новости футбола Сегодня, 09:17 (ВИДЕО) Выглядит эффектно. Саудовская Аравия презентовала заявку на проведения ЧМ-2034 Новости футбола Сегодня, 09:06 Франция - Аргентина: когда и где смотреть онлайн матч Олимпийского турнира
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Франция Женщины – Нигерия Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Сабах Баку – Маккаби Хайфа 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Полесье — Олимпия прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Стефанос Циципас 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Копенгаген – Мегпис прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Удастся ли Шерифу вернуться в игру? Прогноз на матч Эльфсборг - Шериф Футбол Сегодня Силькеборг может выиграть в родных стенах! Прогноз на матч Силькеборг - Мольде Футбол Сегодня Турки оформят вторую победу кряду! Прогноз на матч Трабзонспор - Ружомберок Футбол Сегодня Брага снова выиграет! Прогноз на матч Маккаби Петах-Тиква - Брага Футбол Сегодня Риека – Корвинул Хунедоара прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года