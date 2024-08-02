Австралия — Франция прогноз и ставки на матч 4 августа 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 135 Коэф.: 1.51 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В рамках женского Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Австралии и Франции. Встреча пройдет в воскресенье, 4 августа. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Австралия

Женская сборная Австралии традиционно является одним из претендентов на медали, но на текущей Олимпиаде не впечатляет. В составе австралийской команды выделяется Лиз Кэмбидж, которая может существенно повлиять на ход игры.

После поражения от Нигерии австралийки одолели сборную Канады и сохранили хорошие шансы на выход в плей-офф. При благоприятном раскладе даже поражение в следующей игре может позволить им пробиться в четвертьфинал с третьего места.

Франция

Франция обладает сильным составом и высокой конкурентоспособностью. Француженки демонстрируют техничную игру и хорошую защиту, что позволяет им успешно противостоять сильным соперникам.

На групповом этапе Франция показала стабильные результаты и готова бороться за высокие позиции на турнире. Матчи против Канады и Нигерии были выиграны с одинаковым счетом 75:54, а первому месту француженок почти ничего не угрожает.

Интересные факты и личные встречи

Австралийки в последних восьми матчах одержали четыре победы.

Франция выиграла последние 13 матчей.

В последних четырех очных встречах команды одержали по две победы.

Австралия - Франция Прогноз

Учитывая текущую форму и составы команд, матч обещает быть напряженным и интересным. Букмекеры склоняются к победе Франции, а я предлагаю сделать ставку на тотал больше 135 очков.

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