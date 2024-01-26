Аугсбург – Бавария прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.62 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Бундеслига в субботу порадует немалым количеством интересных противостояний, стоит обратить внимание и на матч Аугсбург – Бавария, прогноз на встречу этих соперников подготовлен нашими аналитиками.

Аугсбург

Для «фуггеров» непредсказуемость фирменный почерк, непонятно, как сыграет команда в следующей встрече. Пока Аугсбург десятый в чемпионате и чувствует себя в безопасности, так как отрыв от зоны вылета составляет 10 очков. В последнем туре команда неожиданно обыграла в гостях Боруссия Менхенгладбах, что позволило прервать серию из четырех матчей без побед. Аугсбург нередко создает проблемы немецким топ-клубам, так сто посмотрим, как все будет на этот раз.

Бавария

Сезон для баварцев складывается непросто, «золотого дубля» уже не видать, хотя это не самая большая проблема. Клуб идет вторым в Бундеслиге, отставая от первого Байера на 4 очка, любой результат, кроме чемпионства, будет расцениваться, как провал. В последнем туре команда одолела на своем поле Унион Берлин со счетом 1:0, хотя владела существенным преимуществом. Уже ходят активные слухи, об увольнении главного тренера Томаса Тухеля, на его места хотят пригласить коуча Байера Хаби Алонсо, но испанец хочет доработать сезон с «фармацевтами».

История очных противостояний

У баварцев ощутимый перевес в очных встречах, но временами Аугсбург цепляется за очки, и даже побеждает. В первом круге мюнхенский клуб одержал домашнюю победу со счетом 3:1. Команды нередко показывают высокую результативность, в последних трех очных встречах забивалось не меньше 4 голов.

Аугсбург – Бавария Прогноз

Гости фавориты этой пары, хотя против них играет далеко не самый проходной соперник. Бавария будет больше владеть мячом и постарается доминировать, а Аугсбургу будет достаточно игры вторым номером с острыми контратаками. Ожидаем интересного матча и делаем здесь ставку на тотал больше 3 голов.

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