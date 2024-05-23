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Атлетико Оттава — Фордж прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Atletico Ottawa - Forge FC прогноз Фото: ottawa.ctvnews.ca/ Автор неизвестен
Atletico Ottawa
Премьер-лига Канада 25 мая 2024, 15:00 Atletico Ottawa - Forge FC
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- : -
Канада,
Forge FC Forge FC
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.73
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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В рамках регулярного чемпионата канадской Премьер-лиги состоится поединок между Атлетико и Форджем. Встреча пройдет в Оттаве в субботу, 25 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Атлетико Оттава

Атлетико основан в 2020-м году как фарм-клуб Атлетико Мадрид, что подтверждает название и схожие цвета команды. С момента основания команда провела один сильный сезон в 2022-м году. Тогда после победы в регулярном турнире Атлетико проиграл в финале плей-офф.

Новый чемпионат для столичного клуба начался более чем удачно. В стартовых шести матчах Атлетико добыл четыре победы и две ничьи, что позволяет возглавлять турнирную таблицу.

Фордж

Фордж присоединился к канадской Премьер-лиге одним из самых первых клубов и имеет солидный багаж отличных выступлений в турнире. Команда выиграла четыре из пяти титулов чемпиона Премьер-лиги, а еще один раз уступила в финале плей-офф.

Новый сезон действующие чемпионы начали неплохо, потерпев единственное поражение в прошлой игре с Ванкувером. 10 очков в пяти матчах позволяют занимать третью строчку в таблице и оставаться главным претендентом на победу в турнире.

Интересные факты и личные встречи

  • Атлетико в последних пяти матчах пропустил всего один гол.
  • Фордж на внутренней арене в гостях в этом году еще не проигрывал.
  • В предыдущих двух встречах этих команд был забит всего один гол.

Атлетико Оттава — Фордж Прогноз

Команды считаются равными соперниками, но, думаю, в этой игре не стоит ждать излишней результативности. Моя ставка — тотал меньше 2.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.73
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100$
БетВиннер 4.65
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