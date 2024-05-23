Атлетико Оттава — Фордж прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.73 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата канадской Премьер-лиги состоится поединок между Атлетико и Форджем. Встреча пройдет в Оттаве в субботу, 25 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Атлетико Оттава

Атлетико основан в 2020-м году как фарм-клуб Атлетико Мадрид, что подтверждает название и схожие цвета команды. С момента основания команда провела один сильный сезон в 2022-м году. Тогда после победы в регулярном турнире Атлетико проиграл в финале плей-офф.

Новый чемпионат для столичного клуба начался более чем удачно. В стартовых шести матчах Атлетико добыл четыре победы и две ничьи, что позволяет возглавлять турнирную таблицу.

Фордж

Фордж присоединился к канадской Премьер-лиге одним из самых первых клубов и имеет солидный багаж отличных выступлений в турнире. Команда выиграла четыре из пяти титулов чемпиона Премьер-лиги, а еще один раз уступила в финале плей-офф.

Новый сезон действующие чемпионы начали неплохо, потерпев единственное поражение в прошлой игре с Ванкувером. 10 очков в пяти матчах позволяют занимать третью строчку в таблице и оставаться главным претендентом на победу в турнире.

Интересные факты и личные встречи

Атлетико в последних пяти матчах пропустил всего один гол.

Фордж на внутренней арене в гостях в этом году еще не проигрывал.

В предыдущих двух встречах этих команд был забит всего один гол.

Атлетико Оттава — Фордж Прогноз

Команды считаются равными соперниками, но, думаю, в этой игре не стоит ждать излишней результативности. Моя ставка — тотал меньше 2.5 голов.

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