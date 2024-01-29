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АСВЕЛ – Фенербахче прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
АСВЕЛ - Фенербахче прогноз
АСВЕЛ АСВЕЛ
Евролига 30 янв 2024, 14:00 АСВЕЛ - Фенербахче
Лион, LDLC Arena
Фенербахче Фенербахче
Прогноз на матч П2(-4,5)
Коэф.: 1.66
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100%
1хБет 5.00
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30 января свою встречу в рамках регулярного чемпионата Евролиги проведут АСВЕЛ – Фенербахче, прогноз на матчэтих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

АСВЕЛ

Французский клуб с самого старта сезона плотно застрял в подвалах турнирной таблицы Евролиги. Сейчас АСВЕЛ идет предпоследним, опережая берлинскую Альбу только по дополнительным показателям. Никаких надежд на плей-офф нет, но клуб сумел выиграть три из пяти последних матчей. В своей крайней битве команда неожиданно одолела в гостях Баварию со счетом 76:64. Основные усилия направлены на французский чемпионат, там команда идет второй в турнирной таблице.

Фенербахче

У Фенербахче дела складываются хорошо в этом сезоне, команда идет пятой в Евролиге, имея высокие шансы на плей-офф. Клуб одержал 14 побед в 23 играх, что можно считать солидным результатом. В последнем туре команда одолела на своем паркете Виртус Болонью со счетом 88:75. Хорошо идут дела и на внутренней арене, там команда делит лидерство с Эфесом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Матч первого круга завершился победой Фенербахче со счетом 101:86, но турецкому клубу пришлось сделать камбэк, так как уступали после первой половины с разницей в 13 очков.
  • АСВЕЛ худшая домашняя команда Евролиги, всего две победы в 12 встречах.
  • У Фенербахче 4 победы в последних пяти встречах Евролиги.

АСВЕЛ – Фенербахче Прогноз

На бумаге Фенербахче считается фаворитом, турецкий клуб имеет турнирную мотивацию. АСВЕЛ в последнее время тоже показывает неплохие результаты, а также играет дома, но большой нужды побеждать нет. Ожидаем сложного матча, в котором аутсайдер точно навяжет борьбу, но ставим на успех гостей с форой -4,5 очков.

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Прогноз на матч П2(-4,5)
Коэф.: 1.66
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