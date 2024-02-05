Астон Вилла – Челси прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 от Даниила Шевчука

Прогноз на матч Победа Астон Вилла Коэф.: 2.15 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии Астон Вилла дома сыграет против Челси. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Астон Вилла

Астон Вилла остается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, несмотря на несколько неудач в последнее время. Команда Унаи Эмери выиграла только 2 из последних 6 матчей чемпионата, а ее оборона стала допускать слишком много ошибок. На выходных Астон Вилла разгромила аутсайдера Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед 5:0.

Челси

В начале года Челси выдал серию из нескольких удачных результатов подряд, и казалось, что команда Маурисио Почеттино даже сможет вмешаться в борьбу за место в еврокубках. Но последние два результата вновь отбросили Челси на 11-е место. Сначала лондонцы проиграли 1:4 Ливерпулю на выезде, а после этого потерпели домашнее поражение 2:4 от Вулверхэмптона. Игра Челси была настолько кошмарной, что даже собственные фанаты пели оскорбительные песни вместе с болельщиками Вулверхэмптона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Челси не может выиграть у Астон Виллы в трех матчах подряд

Первый матч 1/16 финала Кубка Англии на Стэмфорд Бридж закончился 0:0

Астон Вилла 8 сезонов подряд не может выйти в 1/8 финала Кубка Англии

Прогноз на матч Астон Вилла – Челси

Все указывает на то, что Астон Вилла – очевидный фаворит матча. Ставлю на победу команды Унаи Эмери.

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