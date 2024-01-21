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Главная Прогнозы Артюр Казо – Хуберт Хуркач прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Артюр Казо – Хуберт Хуркач прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Артюр Казо - Хуберт Хуркач прогноз
Артюр Казо Артюр Казо
Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:00 Артюр Казо - Хуберт Хуркач
Мельбурн, John Cain Arena
Хуберт Хуркач Хуберт Хуркач
Прогноз на матч Тотал больше 38,5
Коэф.: 1.74
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1хБет 5.00
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22 января свою встречу наAustralianOpenпроведут француз Артюр Казо и поляк Хуберт Хуркач, прогноз на матч этих теннисистов опубликован на страницах нашего ресурса.

Артюр Казо

Молодой французский теннисист стал одним из открытий турнира, где он не прошел квалификацию только благодаряwildcard. Казо занимает 122-ю строчку в мировом рейтинге, это самый низкий посев среди участников четвертого круга на этом турнире. Практически во всех своих матчах спортсмен был андердогом, сначала он одолел в пяти сетах серба Дьере, сенсационно обыграл в четырех партиях 8-ю ракетку мира Хольгера Руне, а в последнем матче разгромил крепкого голландца Грикспора – 6:3, 6:3, 6:1. Казо 21 год и он хочет побеждать, все предыдущие соперники входили в топ-40.

Хуберт Хуркач

Польский теннисист явного известнее своего предстоящего соперника, он регулярно играет на больших турнирах и является девятой ракеткой мира. Гуркач известен своей сильной подачей, за три матча на этом турнире спортсмен сделал 60 эйсов. Теннисист по очереди прошел австралийца Ясика в трех сетах, были проблемы с чехом Меншиком, с которым пришлось провести пять партий. В последнем матче Гуркач одолел француза Умбера в четырех сетах. Поляк сейчас в расцвете сил

История очных противостояний

Никого не должен удивить тот факт, что ранее теннисисты никогда между собой не играли.

Прогноз на матч Артюр Казо – Хуберт Хуркач

На бумаге поляк объяснимо котируется фаворитом, хотя Казо явно поймал кураж и не собирается останавливаться на достигнутом. Битва будет серьезной, ведь на кону путевка в четвертьфинал турнира. Такой матч вполне может затянуться, поэтому считаем рабочей здесь ставку на тотал больше 38,5 геймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 38,5
Коэф.: 1.74
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