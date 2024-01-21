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Артем Далакян — Сеиго Акуи прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Артем Далакян - Сеиго Акуи прогноз
Артем Далакян Артем Далакян
Бой за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA 23 янв 2024, 07:00 Артем Далакян - Сеиго Акуи
Осака, Осака
Сеиго Акуи Сеиго Акуи
Прогноз на матч Победа Артем Далакян
Коэф.: 1.9
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23 января в Осаке (Япония) пройдёт вечер бокса, в со-главном событии которого чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинец Артём Далакян сразится со своим обязательным претендентом японцем Сеиго Акуи.

Артем Далакян

Далакян начал выступать на профессиональном ринге с 2011-го года. Он был обязательным претендентом на титул чемпиона WBA в наилегчайшем весе против Кадзуто Иоки, однако Иоки отказался от пояса и завершил свою карьеру.

В 2018 году Далакян впервые провел бой за пределами Украины, выступая в США на шоу SuperFly 2, где одержал победу над Брайаном Вилорио, отправив его на пенсию, и завоевал вакантный пояс WBA.

В 2023 году Далакян вернулся после долгого перерыва и одержал трудную победу над обязательным претендентом Давидом Хименесом в Великобритании. Предстоящий бой будет второй обязательной защитой титула для Далакяна.

Сеиго Акуи

Начиная свою профессиональную карьеру в 2014-м году, боксер сразу вступил в борьбу за звание "новичка года в Японии" в весовой категории 49 кг. С третьей попытки он одержал победу в этом престижном турнире, после чего перешел в более высокую весовую категорию.

В 2017-м году он столкнулся с будущей суперзвездой Дзунто Накатани и потерпел поражение нокаутом. Тем не менее он смог восстановиться, одолев в первом раунде будущего чемпиона мира Масамичи Ябуки.

После поражения от Джейсевера Абседы демонстрирует впечатляющую серию из шести побед подряд. Интересно, что в этот период он одолел таких сильных соперников, как Таку Кувахара и Джейсон Вейсон.

Прогноз на бой Артем Далакян — Сеиго Акуи

Думаю, что можно ожидать равного боя, ведь соперники соответствуют друг другу по уровню. Однако считаю, что украинец сможет защитить титул и добьется победы на Акуи, скорее всего, решением судей. Ставить буду на победу Артема Далакяна.

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Прогноз на матч Победа Артем Далакян
Коэф.: 1.9
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