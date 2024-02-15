Аризона Койотс — Каролина Харрикейнз прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Каролина Харрикейнз Коэф.: 1.88 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Аризоной и Каролиной. Встреча пройдет в ночь на субботу, 17 февраля. Начало игры запланировано на 03:00 по центрально европейскому времени.

Аризона Койотс

Текущий сезон команда однозначно занести себе в актив не может. Аризона выглядит не конкурентно и не входит в число претендентов на попадание в плей-офф. Подтверждением этому служат цифры: Койотс в 52-х матчах набрали всего 50 очков и расположись на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Интересно, что никто из хоккеистов Аризоны не пересек отметку в 50 очков по системе гол+пас. Ближе всех к этому показателю Клейтон Келлер, в активе которого 49 баллов.

Каролина Харрикейнз

Команда довольно успешно проводит нынешнюю кампанию и может похвастаться солидными показателями. Харрикейнз занимают четвертую позицию в таблице Восточной конференции. Подняться выше будет сложно, однако сохранить текущее положение — вполне реальная задача.

Себастьян Ахо с 57-ю очками занимает 17-е место в списке лучших бомбардиров лиги, однако имеет в своем активе всего 19 заброшенных шайб.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Койотс проиграли семь последних поединков.

Каролина минувший матч проиграла Далласу и прервала пятиматчевую серию побед на чужой площадке.

Команды уже встречались на льду в рамках текущего сезона. Харрикейнз на глазах домашней публики оформили победу со счетом 3:1.

Аризона Койотс — Каролина Харрикейнз Прогноз

Хозяева демонстрируют плохой уровень в последних матчах, поэтому, считаю, что Каролина имеет больше шансов на итоговый успех. Моя ставка — победа Харрикейнз.

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