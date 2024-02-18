Аризона Койотс – Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Эдмонтон Ойлерз Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Аризона Койотс – Эдмонтон Ойлерз, соперники сыграют в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Аризона Койотс

Для Аризоны сезон складывается непросто, команда идет только 13-й в конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков, не успокаивает 1-2 игры в запасе. Команда сейчас переживает спад, ведь проиграла 8 встреч подряд, последний раз уступили дома Каролине – 1:5. Свой следующий матч Койотс играют против Колорадо в гостях, а только потом битва с Эдмонтоном, между этими матчами перерыв меньше суток, так что восстановиться в полной мере будет сложно.

Эдмонтон Ойлерз

После провального старта сезона, когда Эдмонтон болтался в числе аутсайдеров, команда смогла постепенно набрать обороты, а недавно была серия из 16 побед подряд. Сейчас Ойлерз плотно закрепились в зоне плей-офф, они идут шестыми на Западе. В последней встрече удалось обыграть в гостях сильный Даллас – 4:2, но решающую шайбу удалось закинуть только в овертайме. Уже шесть игр, команда чередует победы с поражениями.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники еще не играли между собой в этом сезоне, а в прошлом все три матча, причем все игры выдались результативными.

Аризона на своей арене одержала 15 побед при 12 поражениях, но при этом проиграла последние три матча.

Ойлерз выиграли в гостях 15 встреч из 27, весьма солидный показатель.

Аризона Койотс – Эдмонтон Ойлерз Прогноз

Не удивительно, что Эдмонтон явный фаворит этой пары, «нефтяники» приедут в гости к истощенному плотным графиком сопернику, который еще и кризис переживает. Гости обязаны воспользоваться своими преимуществами и брать не самые сложные очки. Ставим здесь на чистую победу Ойлерз.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram