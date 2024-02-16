Анкарагюджю – Галатасарай прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024

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В 26-м туре Суперлиги Турции Анкарагюджю дома сыграет против Галатасарая. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Анкарагюджю

Клуб из столицы Турции занимает 11-е место в Суперлиге, но плотность в турнирной таблице настолько велика, что от зоны вылета Анкарагюджю отделяет лишь 2 очка. В такой ситуации каждая потеря очков или успешный результат могут сильно изменить положение команды. В предыдущем туре команда легендарного Эмре Белозоглу уступила Коньяспору (0:1), а в последних 3 матчах набрала всего 1 очко.

Галатасарай

Галатасарай абсолютно доминирует в этом сезоне Суперлиги. Команда Окана Бурука лидирует с 66 очками в активе, выиграла 21 матч из 25, 4 раза сыграла вничью и потерпела лишь 1 поражение. Но расслабляться Галатасараю ни в коем случае нельзя, ведь не менее мощный сезон проводит Фенербахче, который отстает лишь на 2 очка. В предыдущем туре Галатасарай обыграл Истанбул Башакшехир (2:0), а в четверг справился со Спартой Прага (3:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 7-м туре этого сезона Галатасарай обыграл Анкарагюджю 2:1

Галатасарай выиграл у Анкарагюджю три матча подряд

Прогноз на матч Анкарагюджю – Галатасарай

Галатасарай находится в невероятной форме, а чтобы сохранить единоличное лидерство, ему нужно только победа. Думаю, Анкарагюджю не сможет отобрать очки у лидера.

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