Ангола – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Прогноз на матч Ничья Коэф.: 2.95 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

23 января в рамках третьего тура группового раунда кубка африканских наций между собой сыграют Ангола – Буркина-Фасо прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Ангола

Для Анголы турнир складывается хорошо, считались андердогами против Алжира, хотя выла отличный матч, и сыграли вничью – 1:1. В битве с Мавританией командам давали равные шансы на успех, но «черные антилопы» сумели вырвать победу со счетом 3:2. Сейчас команда лидирует в группе, опережая предстоящего соперника за счет разницы мячей. Путевка в плей-офф гарантирована, так как 4 очков точно хватит для того, чтоб пробиться в стыковые игры через рейтинг третьих мест.

Буркина-Фасо

Непросто начался турнир для Буркина-Фасо, в первом туре удалось вырвать победу у Мавритании только благодаря забитому мячу на 90+6 минуте. Иная ситуация была в противостоянии против Алжира, где удавалось выигрывать до последних минут, но соперник все-таки сравнял счет в компенсированное время – 2:2. Непонятно, стоит ли выкладываться в этой встрече, хотя проигрывать точно нежелательно.

Статистика очных противостояний

Между собой соперники играют с переменным успехом, если вспомнить квалификацию к кубку африканских наций 2017/18, тогда команды обменялись домашними победами.

Прогноз на матч Ангола – Буркина-Фасо

Сборные подходят к данному противостоянию, имея в активе одинаковое количество очков. Буркина-Фасо небольшой фаворит, хотя ничья точно выведет обе команды в плей-офф, даже если это будет третье место. Один из тех случаев, когда цена ошибки очень высока, а скучный футбол приведет к желаемой цели. Рискнем здесь поставить на чистую ничью.

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