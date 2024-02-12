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Ангелина Калинина – Елена Остапенко прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ангелина Калинина - Елена Остапенко прогноз
Ангелина Калинина Ангелина Калинина
Qatar TotalEnergies Open 2024 13 фев 2024, 09:00 Ангелина Калинина - Елена Остапенко
Доха, Khalifa International Tennis and Squash Complex
Елена Остапенко Елена Остапенко
Прогноз на матч Тотал больше 18,5
Коэф.: 1.63
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13 февраля свою встречу на турнире в Дохе проведут Ангелина Калинина – Елена Остапенко, эксклюзивный прогноз на данное событие можно прочитать на страницах нашего ресурса.

Ангелина Калинина

Украинская теннисистка пока неважно играет в этом году, наAustralianOpen уже в первом круге уступила не самому грозному середняку Аранче Рус – 1:6, 0:6. Еще в двух австралийских турнирах украинка тоже вылетала уже в первом круге. В Дохе Калинина начала с победы над известной Радукану, что стало для многих неожиданностью – 6:0, 7:6. Спортсменке сейчас 27 лет, она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге.

Елена Остапенко

Латышская теннисистка выдает блестящий старт сезона, она уже выиграла два турнира, в Аделаиде и Линце, показывая очень уверенную игру. Да, мэйджор в Австралии завершился в третьем круге, зато в паре дошла до финала. Как не сложно догадаться, в этом году Остапенко много играет, она уже успела провести 15 матчей, а ведь были еще встречи в парном разряде. В таком темпе долго играть нельзя, но силы у спортсменки должны остаться, ей все-таки 26 лет, сейчас теннисистка является 11-й ракеткой мира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Теннисистки играли между собой дважды, обе встречи состоялись в 2022-м году и заканчивались победой Остапенко в двух сетах.
  • В этом году у Калининой только две победы в шести встречах, а Остапенко взяла два титула.

Ангелина Калинина – Елена Остапенко Прогноз

Не удивительно, что букмекеры в этой паре отдают существенное преимущество теннисистке из Латвии. Остапенко в блестящей форме, главное не переусердствовать, так как спортсменка уже провела много матчей, что не так просто выдержать физически. Мы считаем, что украинка способна навязать борьбу сильной сопернице, возьмем здесь ставку тотал больше 18,5 геймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 18,5
Коэф.: 1.63
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