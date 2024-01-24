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Анадолу – Монако прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Анадолу - Монако прогноз
Анадолу Анадолу
Евролига 26 янв 2024, 11:30 Анадолу - Монако
Стамбул, Sinan Erdem Dome
Монако Монако
Прогноз на матч Победа Анадолу
Коэф.: 1.77
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В 23 туре Евролиги Анадолу дома сыграет против Монако. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Анадолу

Турецкая команда после 22 туров занимает лишь 15 место: 9 побед и 13 поражений. Однако последние результаты Анадолу удивили: 2 победы кряду: над Барселоной (98:74) и Виртус Болоньей (99:75). Оба предыдущих соперника турецкой команды идут в тройке лидеров. Во всех турнирах Анадолу имеет серию побед из 4 матчей подряд.

Монако

Монако располагается на седьмом месте, а в предыдущем туре обыграл единоличного лидера Евролиги Реал Мадрид (98:74). Всего в 22 матчах в активе Монако 12 побед и 10 поражений. В чемпионате Франции Монако полностью доминирует – 19 побед в 20 матчах, а вот в Евролиге команда проиграла три из последних 5 игр.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Анадолу выиграл у Монако 2 последних матча подряд
  • Анадолу проиграл только 2 матча из 10 последних на своей площадке
  • Монако проиграл 3 последние выездные игры в Евролиге

Прогноз на матч Анадолу – Монако

Турецкая команда набрала отличную форму и хорошо смотрится в домашних матчах. Наш прогноз – победа Анадолу.

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Прогноз на матч Победа Анадолу
Коэф.: 1.77
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