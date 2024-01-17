Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года
В рамках 22-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Анадолу и Барселоной. Встреча пройдет в четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 18:30 по центрально европейскому времени.
Анадолу Эфес
Турецкий коллектив проваливает текущий сезон в Евролиге. Команда имеет в своем активе восемь побед и на данный момент занимает 15-е место. До зоны плей-офф отставание в три победы, но впереди целая группа команд, готовых навязать борьбу.
Интересно, что в турецкой Суперлиге Анадолу выступает просто превосходно. По итогам 16-ти матчей регулярного сезона команда лидирует в турнирной таблице и имеет на одну победу больше, чем Фенербахче.
Барселона
Каталонцы, в отличие от своего следующего соперника, могут похвастаться хорошими результатами в Евролиге. Барселона солидно отстала от Реала, но на фоне остальных команд показывает отличные результаты. После 21-го тура испанцы на второй позиции с неплохими перспективами в плей-офф.
К слову, в чемпионате Испании кроме Реала Барса пропустила вперед еще и Уникаху, но демонстрирует неплохие результаты и уверенно идет в тройке лидеров.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Анадолу выиграл три матча из четырех последних.
- Барселона идет на серии из шести побед кряду.
- Матч первого круга закончился уверенной победой испанской команды — 91:74.
Прогноз на матч Анадолу Эфес - Барселона
Букмекеры затрудняются назвать фаворита, ведь обе команды находятся в хорошей форме. Предлагаю ставить на тотал больше 162 очков.
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