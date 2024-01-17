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Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Анадолу Эфес - Барселона прогноз
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
Евролига 18 янв 2024, 11:30 Анадолу Эфес - Барселона
Стамбул, Sinan Erdem Dome
Барселона Барселона
Прогноз на матч Тотал больше 162
Коэф.: 1.62
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В рамках 22-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Анадолу и Барселоной. Встреча пройдет в четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 18:30 по центрально европейскому времени.

Анадолу Эфес

Турецкий коллектив проваливает текущий сезон в Евролиге. Команда имеет в своем активе восемь побед и на данный момент занимает 15-е место. До зоны плей-офф отставание в три победы, но впереди целая группа команд, готовых навязать борьбу.

Интересно, что в турецкой Суперлиге Анадолу выступает просто превосходно. По итогам 16-ти матчей регулярного сезона команда лидирует в турнирной таблице и имеет на одну победу больше, чем Фенербахче.

Барселона

Каталонцы, в отличие от своего следующего соперника, могут похвастаться хорошими результатами в Евролиге. Барселона солидно отстала от Реала, но на фоне остальных команд показывает отличные результаты. После 21-го тура испанцы на второй позиции с неплохими перспективами в плей-офф.

К слову, в чемпионате Испании кроме Реала Барса пропустила вперед еще и Уникаху, но демонстрирует неплохие результаты и уверенно идет в тройке лидеров.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Анадолу выиграл три матча из четырех последних.
  • Барселона идет на серии из шести побед кряду.
  • Матч первого круга закончился уверенной победой испанской команды — 91:74.

Прогноз на матч Анадолу Эфес - Барселона

Букмекеры затрудняются назвать фаворита, ведь обе команды находятся в хорошей форме. Предлагаю ставить на тотал больше 162 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 162
Коэф.: 1.62
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1хБет 5.00
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