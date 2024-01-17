Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 162 Коэф.: 1.62 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 22-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Анадолу и Барселоной. Встреча пройдет в четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 18:30 по центрально европейскому времени.

Анадолу Эфес

Турецкий коллектив проваливает текущий сезон в Евролиге. Команда имеет в своем активе восемь побед и на данный момент занимает 15-е место. До зоны плей-офф отставание в три победы, но впереди целая группа команд, готовых навязать борьбу.

Интересно, что в турецкой Суперлиге Анадолу выступает просто превосходно. По итогам 16-ти матчей регулярного сезона команда лидирует в турнирной таблице и имеет на одну победу больше, чем Фенербахче.

Барселона

Каталонцы, в отличие от своего следующего соперника, могут похвастаться хорошими результатами в Евролиге. Барселона солидно отстала от Реала, но на фоне остальных команд показывает отличные результаты. После 21-го тура испанцы на второй позиции с неплохими перспективами в плей-офф.

К слову, в чемпионате Испании кроме Реала Барса пропустила вперед еще и Уникаху, но демонстрирует неплохие результаты и уверенно идет в тройке лидеров.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Анадолу выиграл три матча из четырех последних.

Барселона идет на серии из шести побед кряду.

Матч первого круга закончился уверенной победой испанской команды — 91:74.

Прогноз на матч Анадолу Эфес - Барселона

Букмекеры затрудняются назвать фаворита, ведь обе команды находятся в хорошей форме. Предлагаю ставить на тотал больше 162 очков.

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