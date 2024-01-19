Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

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В матче второго тура Кубка Африканских наций состоится противостояние Алжира и Буркина-Фасо. В этой встрече может решиться досрочный участник плей-офф турнира. Игра пройдет 21 января 2024 года.

Алжир

В первом туре один из фаворитов первенства неожиданно для многих потерял очки в игре против Анголы, встреча завершилась со счетом 1:1. Весь матч алжирцы владели преимуществом, однако соперники показали чудеса в обороне и лишь чудом ухватились за одно очко.

Алжир очень много забивает в последнее время - на их счету 14 голов в последних шести матчах при трех пропущенных мячах.

В заключительном туре соревнований им предстоит сыграть против скромной команды Мавритании.

Буркина-Фасо

На старте турнира эта команда добыла три очка, минимально обыграв Мавританию со счетом 1:0. Теперь они в шаге от того, чтобы выйти в плей-офф Кубка Африканских наций.

В последних шести матчах команда забила шесть голов, при это регулярно Буркина-Фасо и пропускает.

В заключительном туре этой сборной предстоит сыграть против Анголы, но вопрос с выходом из группы они могут решить уже по итогам второй встречи на данной стадии.

История противостояния

Очная встреча в отборочных к ЧМ-2022 закончилась ничьей 2:2. С тех пор команды больше не встречались между собой.

Прогноз на матч Алжир — Буркина-Фасо

Алжирцам нужно срочно побеждать, ведь они рискуют остаться вне плей-офф. Верю в то, что в этой встречи они все равно добудут победу.

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