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Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Алжир - Буркина-Фасо прогноз
Алжир Алжир
Кубок африканских наций 20 янв 2024, 09:00 Алжир - Буркина-Фасо
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Международные, Bouake, Stade de la Paix
Буркина-Фасо Буркина-Фасо
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Алжир
Коэф.: 1.72
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В матче второго тура Кубка Африканских наций состоится противостояние Алжира и Буркина-Фасо. В этой встрече может решиться досрочный участник плей-офф турнира. Игра пройдет 21 января 2024 года.

Алжир

В первом туре один из фаворитов первенства неожиданно для многих потерял очки в игре против Анголы, встреча завершилась со счетом 1:1. Весь матч алжирцы владели преимуществом, однако соперники показали чудеса в обороне и лишь чудом ухватились за одно очко.

Алжир очень много забивает в последнее время - на их счету 14 голов в последних шести матчах при трех пропущенных мячах.

В заключительном туре соревнований им предстоит сыграть против скромной команды Мавритании.

Буркина-Фасо

На старте турнира эта команда добыла три очка, минимально обыграв Мавританию со счетом 1:0. Теперь они в шаге от того, чтобы выйти в плей-офф Кубка Африканских наций.

В последних шести матчах команда забила шесть голов, при это регулярно Буркина-Фасо и пропускает.

В заключительном туре этой сборной предстоит сыграть против Анголы, но вопрос с выходом из группы они могут решить уже по итогам второй встречи на данной стадии.

История противостояния

Очная встреча в отборочных к ЧМ-2022 закончилась ничьей 2:2. С тех пор команды больше не встречались между собой.

Прогноз на матч Алжир — Буркина-Фасо

Алжирцам нужно срочно побеждать, ведь они рискуют остаться вне плей-офф. Верю в то, что в этой встречи они все равно добудут победу.

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