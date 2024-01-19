Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года
В матче второго тура Кубка Африканских наций состоится противостояние Алжира и Буркина-Фасо. В этой встрече может решиться досрочный участник плей-офф турнира. Игра пройдет 21 января 2024 года.
Алжир
В первом туре один из фаворитов первенства неожиданно для многих потерял очки в игре против Анголы, встреча завершилась со счетом 1:1. Весь матч алжирцы владели преимуществом, однако соперники показали чудеса в обороне и лишь чудом ухватились за одно очко.
Алжир очень много забивает в последнее время - на их счету 14 голов в последних шести матчах при трех пропущенных мячах.
В заключительном туре соревнований им предстоит сыграть против скромной команды Мавритании.
Буркина-Фасо
На старте турнира эта команда добыла три очка, минимально обыграв Мавританию со счетом 1:0. Теперь они в шаге от того, чтобы выйти в плей-офф Кубка Африканских наций.
В последних шести матчах команда забила шесть голов, при это регулярно Буркина-Фасо и пропускает.
В заключительном туре этой сборной предстоит сыграть против Анголы, но вопрос с выходом из группы они могут решить уже по итогам второй встречи на данной стадии.
История противостояния
Очная встреча в отборочных к ЧМ-2022 закончилась ничьей 2:2. С тех пор команды больше не встречались между собой.
Прогноз на матч Алжир — Буркина-Фасо
Алжирцам нужно срочно побеждать, ведь они рискуют остаться вне плей-офф. Верю в то, что в этой встречи они все равно добудут победу.
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