Алжир – Ангола прогноз и ставки на матч 15 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.53 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На старте группового этапа Кубка африканских наций команда Алжира встретится с соперниками из Анголы. В этой встрече есть очевидный фаворит, по мнению букмекеров, и это номинальные хозяева поля. Встреча пройдет 15 января 2024 года.

Алжир

Эта сборная входит в число претендентов на титул, хотя явным фаворитом всего турнира ее назвать нельзя. В своем последнем матче Алжир играл против Бурунди и добыл громкую победу со счетом 4:0.

На данный момент алжирцы набрали уверенный ход и имеют серию из пяти побед подряд. В последних пяти играх они забили 14 голов в ворота соперника, пропустив в свои только два раза. Такие результаты говорят о том, что Алжир нашел свою игру и его стоит рассматривать как грозного соперника.

Ангола

Эта скромная африканская сборная в последнем матче играла против Бахрейна и добыла победу со счетом 3:0.

Интересно, что к игре против Алжира Ангола подходит на серии из пяти матчей без поражений, правда в этих играх четыре раза была зафиксирована ничья 0:0. Таким образом, Ангола не пропускала в свои ворота пять матчей подряд, но забила всего три гола.

История противостояния

Между собой команды провели семь матчей и пять из них завершились вничью. Еще по разу побеждала одна из команд.

Прогноз на матч Алжир — Ангола

Обе команды находятся в хорошей форме и я не сказал бы, что Алжир должен легко побеждать. Ожидаю, что в этом матче будет мало забитых мячей. Буду ставить на исход тотал матча меньше 2,5 с коэффициентом 1.53.

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