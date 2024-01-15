EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Алжир – Ангола прогноз и ставки на матч 15 января 2024 года

Алжир – Ангола прогноз и ставки на матч 15 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Алжир - Ангола прогноз
Алжир Алжир
Кубок африканских наций Вчера, 15:00 Алжир - Ангола
Завершен
1 : 1
Международные, Bouake, Stade de la Paix
Ангола Ангола
Baghdad Bounedjah
18’
68’ (П)
Mabululu
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.53
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

На старте группового этапа Кубка африканских наций команда Алжира встретится с соперниками из Анголы. В этой встрече есть очевидный фаворит, по мнению букмекеров, и это номинальные хозяева поля. Встреча пройдет 15 января 2024 года.

Алжир

Эта сборная входит в число претендентов на титул, хотя явным фаворитом всего турнира ее назвать нельзя. В своем последнем матче Алжир играл против Бурунди и добыл громкую победу со счетом 4:0.

На данный момент алжирцы набрали уверенный ход и имеют серию из пяти побед подряд. В последних пяти играх они забили 14 голов в ворота соперника, пропустив в свои только два раза. Такие результаты говорят о том, что Алжир нашел свою игру и его стоит рассматривать как грозного соперника.

Ангола

Эта скромная африканская сборная в последнем матче играла против Бахрейна и добыла победу со счетом 3:0.

Интересно, что к игре против Алжира Ангола подходит на серии из пяти матчей без поражений, правда в этих играх четыре раза была зафиксирована ничья 0:0. Таким образом, Ангола не пропускала в свои ворота пять матчей подряд, но забила всего три гола.

История противостояния

Между собой команды провели семь матчей и пять из них завершились вничью. Еще по разу побеждала одна из команд.

Прогноз на матч Алжир — Ангола

Обе команды находятся в хорошей форме и я не сказал бы, что Алжир должен легко побеждать. Ожидаю, что в этом матче будет мало забитых мячей. Буду ставить на исход тотал матча меньше 2,5 с коэффициентом 1.53.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.53
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Марта Костюк - Элизе Мертенс прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 01:00 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.78 Элизе Мертенс Рекомендуем 1хБет
Бренда Фрухвиртова - Арина Соболенко прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Бренда Фрухвиртова Коэф.: 1.79 Арина Соболенко Сделать ставку 1хБет
Джордан Томпсон - Стефанос Циципас прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Джордан Томпсон Коэф.: 1.85 Стефанос Циципас Сделать ставку 1хБет
Новак Джокович - Алексей Попырин прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 04:30 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.71 Алексей Попырин Рекомендуем 1хБет
Ливан - Китай прогноз Кубок Азии 17 янв 2024, 06:30 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Ливан Коэф.: 1.5 Китай Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:21 Свентек прокомментировала победу над Кенин на старте Australian Open 2024 Новости футбола Сегодня, 17:14 Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона Новости футбола Сегодня, 17:04 Рома уволила Моуриньо, Бензема не будет в Ман Юнайтед. Главные трансферные новости за 16 января Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:53 Мали уверенно обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:37 Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло Новости футбола Сегодня, 16:26 Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов Новости бокса Сегодня, 16:08 Джошуа - Нганну: известно возможен ли реванш между боксерами Новости футбола Сегодня, 15:50 Очередная травма. Бавария потеряла ключевого защитника на неопределенный срок Новости футбола Сегодня, 15:44 Защитник Тоттенхэма переходит в Брентфорд на правах аренды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2024
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Приветственный бонус Vbet Получить Vbet
+100% Бонус на депозит от БК Melbet 100 $ Получить Мелбет
Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100 $ Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Теннис 17 янв 2024 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Таджикистан – Катар прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Марокко – Танзания прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Олимпиакос – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Валенсия – Сельта прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Блэкпул – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года