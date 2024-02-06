Аль-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 8 февраля

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках одного из многочисленных товарищеских поединков, запланированных на четверг, 8 февраля 2024 года, на поле выйдут две команды из Саудовской Аравии, лидеры чемпионата – «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Чего ждать от этого противостояния? Предлагаем вашему вниманию прогноз на матч от экспертов Dailysports.

Аль-Наср

По итогам первой части сезона Аль-Наср занимает в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии вторую строчку. В 19-ти турах "Всемирный клуб" оформил 15 побед, проиграв в трёх встречах. На текущий момент отставание от первой строчки, которую оккупировал соперник по предстоящему матчу Аль-Хиляль достаточно существенное - 7 очков. Завершили прошлый год Криштиану Роналду и компания с четырьмя победами подряд в чемпионате. В рамках подготовки к старту сезона команда Луиша Каштру провела товарищеский матч с Интером из Маями, которого раскатала со счётом 6:0.

Аль-Хиляль

Как было уже сказано, команда португальца Жоржи Жезуша смогла обеспечить себе солидный отрыв в чемпионате Саудовской Аравии. В 19-ти турах «Лидеры» допустили всего две осечки, когда сыграли вничью с Дамаком на выезде (1:1) и Аль-Фейхой (1:1) на своём поле. Пожалуй, можно смело заявить, что путёвка в азиатскую Лигу чемпионов уже в кармане у Аль-Хиляля, ведь отставание идущего на 4 месте Аль-Таавона составляет 19 очков. А вот за чемпионство с Аль-Насром ещё придётся побороться. Тем интереснее будет понаблюдать за дуэлью этих команд, пусть даже в рамках товарищеской встречи. Для подопечных Жорже Жезуша это уже будет третий спарринг кряду. В предыдущих двух «Лидеры» обыграли Интер Маями (4:3) и Аль-Гарафу (2:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге текущего розыгрыша Про Лиги Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср со счётом 3:0 в родных стенах

В финале Арабской Лиги чемпионов Аль-Наср обыграл «Лидеров» в дополнительное время со счётом 2:1

Аль-Наср – Аль-Хиляль прогноз

Букмекеры отдают преимущество команде Жорже Жезуша, оценивая вероятность победы Аль-Хиляля коэффициентом 2.06. Считаем, в такой паре стоит подстраховаться и взять «Победа Аль-Хиляля с форой (0)» с коэффициентом 1.64.

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