Альмерия – Кадис прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года
В рамках последнего тура между собой сыграют аутсайдеры Альмерия – Кадис. Эксклюзивный прогноз на противостояние упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.
Альмерия
Для Альмерии борьба за выживание завершилась давно, клуб продолжительное время играет без всякой мотивации, хотя выглядит вполне достойно. В последнем туре не дали себя обыграть в гостях Мальорке – 2:2, хоть соперник и владел значительным преимуществом.
Команда идет последней в чемпионате, отставая от Гранады на три очка, причем конкурент свой матч последнего утра уже проиграл. Победа в предстоящей битве позволит покинуть последнее место, да, мотивация не самая сильная, но это шанс избежать звания худшего клуба Ла Лиги. Из-за травмы предстоящую битву пропустит один футболист.
Кадис
Не смог сохранить прописку в элите Кадис, хотя еще перед последним туром сохранял шансы на спасение. Теперь клуб 18-й в чемпионате, а отставание от проходного 17-го места составляет четыре балла.
В последнем туре Кадис не сумел обыграть на своем поле немотивированный Лас-Пальмас, из-за чего и потерял шансы остаться в сильнейшем дивизионе. Команда в целом в неплохой форме, так как не проигрывает в трех матчах подряд, набрав 7 очков за этот отрезок. Сразу девять футболистов вынуждены пропустить предстоящую битву по разным причинам.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первом круге Альмерия сравняла счет на 90+5 минуте, играя в меньшинстве – 1:1.
- Альмерия еще не побеждала дома в этом сезоне, 10 поражений и 8 ничьих.
- У Кадиса в гостях 11 поражений, 6 ничьих и одна победа.
Альмерия – Кадис Прогноз
С турнирной точки зрения битва не имеет большого значения, оба клуба отправляются в Сегундо, где будут снова бороться за повышение в классе. Альмерия котируется небольшим фаворитом, что выглядит логично, команда привыкла играть без давления, а у Кадиса много кадровых потерь. Поставим здесь на тотал меньше 3 голов.
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