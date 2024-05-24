Альмерия – Кадис прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.62 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках последнего тура между собой сыграют аутсайдеры Альмерия – Кадис. Эксклюзивный прогноз на противостояние упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Альмерия

Для Альмерии борьба за выживание завершилась давно, клуб продолжительное время играет без всякой мотивации, хотя выглядит вполне достойно. В последнем туре не дали себя обыграть в гостях Мальорке – 2:2, хоть соперник и владел значительным преимуществом.

Команда идет последней в чемпионате, отставая от Гранады на три очка, причем конкурент свой матч последнего утра уже проиграл. Победа в предстоящей битве позволит покинуть последнее место, да, мотивация не самая сильная, но это шанс избежать звания худшего клуба Ла Лиги. Из-за травмы предстоящую битву пропустит один футболист.

Кадис

Не смог сохранить прописку в элите Кадис, хотя еще перед последним туром сохранял шансы на спасение. Теперь клуб 18-й в чемпионате, а отставание от проходного 17-го места составляет четыре балла.

В последнем туре Кадис не сумел обыграть на своем поле немотивированный Лас-Пальмас, из-за чего и потерял шансы остаться в сильнейшем дивизионе. Команда в целом в неплохой форме, так как не проигрывает в трех матчах подряд, набрав 7 очков за этот отрезок. Сразу девять футболистов вынуждены пропустить предстоящую битву по разным причинам.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Альмерия сравняла счет на 90+5 минуте, играя в меньшинстве – 1:1.

Альмерия еще не побеждала дома в этом сезоне, 10 поражений и 8 ничьих.

У Кадиса в гостях 11 поражений, 6 ничьих и одна победа.

Альмерия – Кадис Прогноз

С турнирной точки зрения битва не имеет большого значения, оба клуба отправляются в Сегундо, где будут снова бороться за повышение в классе. Альмерия котируется небольшим фаворитом, что выглядит логично, команда привыкла играть без давления, а у Кадиса много кадровых потерь. Поставим здесь на тотал меньше 3 голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram