Аль-Масри – Пирамидс прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Пирамидз Коэф.: 1.84 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Один из поединков 22-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу в Александрии, где на арене "Борг-эль-Араб" местный Аль-Масри примет Пирамидс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Аль-Масри

"Зелёные орлы" ведут борьбу за золотые медали и занимают на текущий момент второе место в турнирной таблице. После 20-ти сыгранных поединков у Аль-Масри 37 набранных очков. Ближайшего соперника в лице ЗЕД команда опережает всего на одно очко, а вот лидер Пирамидс в 4-х очках впереди.

К матчу против Пирамидса команда Эхаба Галала подходит после выездной победы над Аль Гаишем со счётом 2:0. Оба своих мяча гостии забили во втором тайме. Эта победа стала третьей кряду для Аль-Масри.

Пирамидс

Команда Жайми Пашеку лидирует в египетской Премьер-Лиге и опережает ближайшего соперника на 4 очка. При этом у Пирамидса есть две игры в запасе. По итогам 18-ти сыгранных поединков Пирамидз набрал 37 очков, уступив лишь в одном матче в текущем чемпионате.

В последнем туре Пирамидс проводил домашний матч против Фьючера в котором оформил победу со счётом 2:1. Лидер чемпионата пропустил первым в этом матче уже на 20-й минуте, однако смог не только отыграться, но и вырвать победу благодаря пенальти на 90+2 минуте. Эта победа стала для подопечных Жайми Пашеку пятой кряду в рамках Премьер-Лиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Пирамидс обыграл соперника в родных стенах в первом круге со счётом 3:2

Аль-Масри взял реванш у Пирамидс в домашнем матче в Кубке Лиги со счётом 3:1

В трёх матчах из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Аль-Масри – Пирамидс прогноз

Пирамидс оступился в кубковом матче и врядли теперь стоит ожидать от них осечки в предстоящей встрече. Букмекеры дают на победу гостей хороший коэффициент в районе 1.84. И такие котировки обусловлены тем, что нас ждёт противостояние двух лидеров. Тем не менее, предлагаем взять здесь «Победу Пирамидса».

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