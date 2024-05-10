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Аль-Хиляль – Аль-Хазем прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Аль-Хиляль - Аль-Хазм прогноз DAZN
Аль-Хиляль Аль-Хиляль
Про-лига Саудовская Аравия 11 мая 2024, 11:00 Аль-Хиляль - Аль-Хазм
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Саудовская Аравия, Riyadh, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Аль-Хазм Аль-Хазм
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.46
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В субботу, 11 мая, в матче 31-го тура Про-лиги Саудовской Аравии Аль-Хиляль дома сыграет против Аль-Хазем. Начало матча в 17:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Аль-Хиляль

Аль-Хиляль проводит феноменальный сезон. Команда Жорже Жезуша лидирует в Про-лиге с отрывом в 9 очков от Ан-Нассра. Если Аль-Хиляль наберет хотя бы одно очко в оставшихся четырех матчах, станет чемпионом Саудовской Аравии. И, вероятнее всего, это произойдет уже в ближайшем матче.

В матче против Аль-Хазема Аль-Хиляль подходит с невероятной победной серией в Про-лиге Саудовской Аравии, которая насчитывает уже 23 матча. В 30 играх Аль-Хиляль лишь дважды сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения.

В предыдущем туре Аль-Хиляль проигрывал Аль-Ахли 0:1 после первого тайма, но после перерыва забил два мяча и набрал очередные три очка.

Аль-Хазем

Аль-Хазем – последняя команда Про-лиги. И шансов на сохранения места в элите уже практически нет, поскольку Аль-Ахдуд, который занимает спасительную 15-ю позицию, оторвался на 8 очков. На то, чтобы отыграть такое отставание, у Аль-Хазема уже нет времени.

Однако в последних матчах эта команда сумела чуть-чуть порадовать своих фанатов. В предыдущем туре Аль-Хазем сыграл 0:0 против Аль-Ахдуда, а перед этим на выезде обыграл Аль-Вехда со счетом 2:0. В общей сложности в 30 матчах сезона Аль-Хазем одержал лишь 3 победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 14-м туре текущего сезона Аль-Хиляль нанес Аль-Хазем унизительное поражение 9:0.
  • В 24 матчах в истории между этими командами на счету Аль-Хазем только 2 победы. Аль-Хиляль побеждал 19 раз.

Прогноз на матч Аль-Хиляль – Аль-Хазем

Скорее всего, Аль-Хиляль не просто победит, но и сделает это с очень убедительным счетом. Моя ставка – ТБ3,5.

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Коэф.: 1.46
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