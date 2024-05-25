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Главная Прогнозы Аль-Гаиш – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Аль-Гаиш – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Тала Эль-Джаиш - Баладиъят Ал-Мехалла прогноз Фото: facebook.com/BaladiyaSC / Автор неизвестен
Тала Эль-Джаиш Тала Эль-Джаиш
Премьер-лига Египет 26 мая 2024, 12:00 Тала Эль-Джаиш - Баладиъят Ал-Мехалла
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- : -
Египет,
Баладиъят Ал-Мехалла Баладиъят Ал-Мехалла
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,0
Коэф.: 1.9
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 25-го тура Египетской Премьер-Лиги будет сыгран в воскресенье в Каире, где местный Аль Гаиш примет Баладият Эль-Махалла. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Аль Гаиш

"Красно-чёрные" в последнее время очки набирают в основном за счёт ничейных результатов и с каждым туром опускаются всё ниже и ниже в таблице. На текущий момент подопечные Абдула Бассиуни идут на десятой позиции, имея в активе после 22-х сыгранных поединков 30 очков.

От первой тройки команду отделяет семь баллов и тут стоит ещё учитывать тот факт, что у каирской команды есть матч в запасе перед тем же ЗЕД. В последнем туре Аль Гаиш проводил выездной матч против Эль-Гуны и сыграл вничью 0:0. В целом "красно-чёрные" не могут выиграть в премьер-лиге в пяти турах кряду.

Баладият Эль-Махалла

Подопечные Рамадана Эль-Сайеда ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе египетского футбола. На текущий момент Баладият Эль-Махалла по итогам 23-х сыгранных туров занимает 15-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду отделяет одно очко.

В рамках последнего тура команда Рамадана Эль-Сайеда проводила домашний матч против откровенного аутсайдера Эль-Дахлеи и оформила минимальную победу со счётом 1:0. Перед этим у команды было пять поражений подряд. Что касается выездной статистики, то Баладият в 11-ти выездных поединках набрал только 9 очков, добыв лишь две победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Аль-Гаиш обыграл Баладият на выезде со счётом 2:0
  • Ни в одном матче из пяти последних не забивали обе команды
  • Лишь в одно матче из пяти предыдущих в этой паре было забито больше одного мяча

Аль-Гаиш – Баладият Эль-Махалла прогноз

Аль-Гаишу пора бы уже выиграть и соперник в лице Баладията очень даже подходит для этой цели. На выезде Баладият играет очень неуверенно и нет ничего удивительного в том, что букмекеры дают на победу Аль-Гаиша коэффициент 2.0. Наша ставка «Тотал меньше 2.0» с коэффициентом 1.90.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,0
Коэф.: 1.9
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1хБет 5.00
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