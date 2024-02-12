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Главная Прогнозы Аль-Фейха – Аль-Наср прогноз и ставки на матч 14 февраля

Аль-Фейха – Аль-Наср прогноз и ставки на матч 14 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Аль-Фейха - Ан-Наср прогноз
Аль-Фейха Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК 14 фев 2024, 13:00 Аль-Фейха - Ан-Наср
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Международные,
Ан-Наср Ан-Наср
Обзор Н2Н Турнирная сетка Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.6
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Один из наиболее интересных поединков 1/8 финала Лиги чемпионов АФК состоится в среду вечером на арене «Принс Фэсал Бин Фад Стадиум». Жребий свёл в одну пару два клуба из Саудовской Аравии - Аль-Фейха и Аль-Наср. Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот матч.

Аль-Фейха

Аль-Фейха на групповой стадии турнира испытал серьёзные сложности и не без труда занял второе место в квартете. До пятого тура команда Вука Рашовича шла на последней строчке, однако, набрав максимум очков в двух оставшихся поединках с Ахалом (3:1) и Пахтакором (4:1), Аль-Фейху удалось ворваться в плей-офф. В чемпионате Саудовской Аравии Аль-Фейха демонстрирует слабую игру и на текущий момент идёт лишь на 14-й строчке в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета 2 очка. Команда закончила прошлый год с серией из пяти поражений, последнее из которых было в родных стенах от Аль-Хиляля (0:2).

Аль-Наср

Аль-Наср в Лиге Чемпионов АФК стартовал с квалификации, где смог обыграть дубайский Аль-Ахли со счётом 4:2. На одном дыхании была пройдена и групповая стадия. В шести матчах Роналду и Ко набрали 14 очков и этого хватило, чтобы занять в группе первое место. И это при всём том, что в последних двух встречах групповой стадии Аль-Наср валял дурака и сыграл вничью с Песеполисом и Истиклолом Душанбе. В чемпионате команда Луиша Каштру занимает второе место, имея гандикап над третьим Аль-Ахли в шесть пунктов. В тот же момент отставание от лидера в лице Аль-Хиляль семь баллов. Прошлый год Аль-Наср завершил четырьмя победами, причём в каждом была разница в два и более мячей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Аль-Наср обыграл Аль-Фейха на выезде со счётом 3:1
  • В пяти последних личных встречах Аль-Наср отпраздновал три победы
  • Лишь в двух поединках из 5-ти последних забивали обе команды

Аль-Фейха – Аль-Наср прогноз

Атакующий потенциал Аль-Насра очень силён и нет ничего удивительно, что букмекеры отдают тотальное преимущество команде Луиша Каштру. Наша ставка здесь «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.6
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