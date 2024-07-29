Александр Зверев – Томаш Махач прогноз и ставки на матч 30 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 20.5 Коэф.: 1.9 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Во вторник, 30 июля, во 2-м раунде Олимпиады-2024 немецкий теннисист Александр Зверев сыграет против представителя Чехии Томаша Махача.

Александр Зверев

Зверев – четвертая ракетка мира. Немец, который долгое время считался самым перспективным теннисистом планеты, проводит неоднозначный сезон. Но на грунте он выступал крайне успешно. Сначала Зверев стал триумфатором Мастерса в Риме, а потом добрался до финала Ролан Гаррос, но остановился в шаге от первого в карьере трофея Большого шлема. 27-летний спортсмен вел 2:1 против Карлоса Алькараса, но в итоге проиграл в 5 сетах. А вот на недавнем Уимблдоне Зверев добрался только до 1/8 финала, проиграв немцу Томасу Фритцу.

В первом раунде Олимпиады Зверев не оставил никаких шансов 72-й ракетке мира Хауме Мунару. За весь матч немец отдал сопернику только 4 гейма – 6:2, 6:2.

Томаш Махач

23-летний чешский теннисист сумел очень хорошо подняться в мировом рейтинге за последний год. В 2023 Махач занимал лишь 78-е место, но на Олимпиаду он приехал уже в ранге 39-й ракетки мира. Наибольшим успехом Махача в этом сезоне стал выход в финал турнира в Женеве, где он проиграл Касперу Рууду, но в полуфинале сумел сенсационно выбить легендарного Новака Джоковича. Однако на турнирах Большого шлема Махач в этом сезоне не доходил далее 1/16 финала.

На старте Олимпиады Махач справился с китайским спортсменом Чжичжень Чжаном. Первый сет Махач выиграл 6:2, но во втором проиграл 4:6, а уже в решающей партии снова не оставил китайцу шансов – 6:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Зверев и Махач ранее никогда не играли друг против друга

Зверев – действующий олимпийский чемпион. В решающем матче в Токио он обыграл Карена Хачанова.

Прогноз на матч Александр Зверев – Томаш Махач

Махач в хорошей форме, но Зверев – фаворит матча. Ставлю, что в єтой игре будет менее 20 геймов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram