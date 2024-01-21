EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Александр Зверев – Кэмерон Норри прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Александр Зверев – Кэмерон Норри прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Александр Зверев - Кэмерон Норри прогноз
Александр Зверев Александр Зверев
Открытый чемпионат Австралии 22 янв 2024, 00:00 Александр Зверев - Кэмерон Норри
Мельбурн, Маргарет Корт Арена
Кэмерон Норри Кэмерон Норри
Прогноз на матч Тотал больше 36,5
Коэф.: 1.75
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Среди игр четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, есть смысл обратить внимание на противостояние Александр Зверев – Кэмерон Норри, прогноз на матч этих спортсменов подготовлен нашими специалистами.

Александр Зверев

Известный теннисист неплохо играет на этом турнире, хотя были и серьезные трудности, словака Кляйна удалось обыграть только в пяти сетах, причем четвертую и пятую партию Зверев взял на тай-брейке. Кроме этого, удалось пройти в четырех встречах немца Кепфер и трех сетов хватило для победы над американцем Микелсенем. В мировом рейтинге Зверев занимает шестую строчку, ему 26 лет, хотя шлемов он еще не выигрывал.

Кэмерон Норри

Британец занимает 22-ю строчку в свои 28 лет, лучшим результатом на мэйджорах для теннисиста был полуфинал Уимблдона 2022 года. На этом турнире спортсмен уверенно прошел в трех сетах перуанца Варильяса, совершил камбэк против итальянца Дзепьери, уступая 0:2 по сетам. В последнем своем матче Норри в четырех сетах Каспера Рууда – 6:4, 6:7, 6:4, 6:3, хотя считался андердогом противостояния. Пройти следующего соперника будет невероятно сложно.

История очных противостояний

Соперники пересекались четыре раза, во всех случаях побеждал Зверев, при этом британец не сумел взять ни сета. Последний их матч состоялся в октябре прошлого года в Вене, тогда немец выиграл – 6:2, 6:4.

Прогноз на матч Александр Зверев – Кэмерон Норри

Афиша выглядит неплохо, ведь встречаются опытные теннисисты, Зверев справедливо считается фаворитом, немец в хорошей форме и имеет психологическое преимущество. Ожидаем сложного матча для обоих соперников, который не должен закончиться быстро. Проходимой здесь выглядит ставка на тотал больше 36,5 геймов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 36,5
Коэф.: 1.75
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Финикс Санз - Индиана Пэйсерс прогноз НБА Сегодня, 19:00 Финикс Санз — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Финикс Санз Коэф.: 1.6 Индиана Пэйсерс Рекомендуем Linebet
Виктория Азаренко - Даяна Ястремская прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 20:00 Виктория Азаренко – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Виктория Азаренко Коэф.: 1.67 Даяна Ястремская Сделать ставку 1xBet
Линда Носкова - Элина Свитолина прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 21:30 Линда Носкова – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Линда Носкова Коэф.: 1.54 Элина Свитолина Сделать ставку 1xBet
Артюр Казо - Хуберт Хуркач прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:00 Артюр Казо – Хуберт Хуркач прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Артюр Казо Коэф.: 1.74 Хуберт Хуркач Рекомендуем 1xBet
Миомир Кецманович - Карлос Алькарас прогноз Открытый чемпионат Австралии 22 янв 2024, 03:00 Миомир Кецманович – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Миомир Кецманович Коэф.: 1.69 Карлос Алькарас Сделать ставку 1xBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:07 Жота феерит, а Ливерпуль громит Борнмут. Обзор матча и видео всех голов Новости футбола Сегодня, 17:02 Реалу нужен Коуту, клуб АПЛ в погоне за Бонифейсом. Главные трансферные новости за 21 января Новости футбола Сегодня, 16:59 Бенефис Довбика и убедительная победа Жироны над Севильей Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Кубок африканских наций. ЮАР уничтожила Намибию Новости футбола Сегодня, 16:25 Все позади, я вернулся. Тоуни прокомментировал свой гол в первом матче после возращения Новости футбола Сегодня, 16:03 Форвард ПСЖ близок к переходу в клуб Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 15:50 Все трансферы Бундеслиги: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 15:33 Клопп рассказал, что изменил Ливерпуль в перерыве для победы над Борнмутом Новости футбола Сегодня, 15:16 Рефери принял правильные решения. Анчелотти прокомментировал скандальный матч Реал - Альмерия
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Финикс Санз — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Виктория Азаренко – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Линда Носкова – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Артюр Казо – Хуберт Хуркач прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис 22 янв 2024 Александр Зверев – Кэмерон Норри прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис 22 янв 2024 Миомир Кецманович – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол 22 янв 2024 Арис – Анортосис прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол 22 янв 2024 АЕК Ларнака – Пафос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Хоккей 22 янв 2024 Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Челси – Мидлсбро. Прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года