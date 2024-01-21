Александр Зверев – Кэмерон Норри прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 36,5 Коэф.: 1.75 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди игр четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, есть смысл обратить внимание на противостояние Александр Зверев – Кэмерон Норри, прогноз на матч этих спортсменов подготовлен нашими специалистами.

Александр Зверев

Известный теннисист неплохо играет на этом турнире, хотя были и серьезные трудности, словака Кляйна удалось обыграть только в пяти сетах, причем четвертую и пятую партию Зверев взял на тай-брейке. Кроме этого, удалось пройти в четырех встречах немца Кепфер и трех сетов хватило для победы над американцем Микелсенем. В мировом рейтинге Зверев занимает шестую строчку, ему 26 лет, хотя шлемов он еще не выигрывал.

Кэмерон Норри

Британец занимает 22-ю строчку в свои 28 лет, лучшим результатом на мэйджорах для теннисиста был полуфинал Уимблдона 2022 года. На этом турнире спортсмен уверенно прошел в трех сетах перуанца Варильяса, совершил камбэк против итальянца Дзепьери, уступая 0:2 по сетам. В последнем своем матче Норри в четырех сетах Каспера Рууда – 6:4, 6:7, 6:4, 6:3, хотя считался андердогом противостояния. Пройти следующего соперника будет невероятно сложно.

История очных противостояний

Соперники пересекались четыре раза, во всех случаях побеждал Зверев, при этом британец не сумел взять ни сета. Последний их матч состоялся в октябре прошлого года в Вене, тогда немец выиграл – 6:2, 6:4.

Прогноз на матч Александр Зверев – Кэмерон Норри

Афиша выглядит неплохо, ведь встречаются опытные теннисисты, Зверев справедливо считается фаворитом, немец в хорошей форме и имеет психологическое преимущество. Ожидаем сложного матча для обоих соперников, который не должен закончиться быстро. Проходимой здесь выглядит ставка на тотал больше 36,5 геймов.

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