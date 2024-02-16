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Алекс Волкановски — Илия Топурия прогноз и ставки на бой 18 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Алекс Волкановски - Илия Топурия прогноз
Алекс Волкановски Алекс Волкановски
UFC 298 17 фев 2024, 22:00 Алекс Волкановски - Илия Топурия
Анахайм, Анахайм
Илия Топурия Илия Топурия
Прогноз на матч Победа Алекс Волкановски
Коэф.: 1.86
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В ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме (США) пройдет турнир UFC 298, в котором главным событием станет поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между чемпионом Алексом Волкановски из Австралии и претендентом Илией Топурией из Испании. Бой начнется не ранее 05:00 по центрально европейскому времени.

Алекс Волкановски

Волкановски в начале своей карьеры становился чемпионом Австралии по греко-римской борьбе в младшей возрастной категории, а также занимался регби. В возрасте 23-х лет он обратил свое внимание на смешанные боевые искусства (ММА). Прошел путь через региональные промоушены PXC и AFC, пока не получил приглашение от UFC.

Он добился титульного боя, победив Чеда Мендеса и Жозе Алдо, и в 2019-м году завоевал чемпионский пояс в полулегком весе, победив Макса Холлоуэя. После этого он успешно защитил свой пояс пять раз и дважды пытался стать чемпионом в двух весовых категориях, но оба раза потерпел поражение от Ислама Махачева, лидера весовой категории выше.

Илия Топурия

С самого детства, с четырехлетнего возраста, Илия занимался боевыми, а с семи лет начал заниматься борьбой. В 15 лет он увлекся смешанными боевыми искусствами (ММА). Стал чемпионом региональных промоушенов MFE Mix Fight и Cage Warriors.

С 2020-го года Топурия выступает в UFC. После четырех последовательных побед ему предложили встретиться с Брайсом Митчеллом, над котором он одержал победу сабмишеном во втором раунде.

В июне он провел свой первый и единственный на данный момент пятираундовый бой в карьере, где уверенно победил Джоша Эмметта.

Алекс Волкановски — Илия Топурия Прогноз

Бойцы чем-то напоминают друг друга и имеют примерно одинаковые сильные стороны. Думаю, что Волкановски еще не прошел свой пик и сумеет защитить титул.

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