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Аль-Ахли – Эсперанс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Аль-Ахли - Эсперанс прогноз Фото: facebook.com/alahly / Автор неизвестен
Аль-Ахли Аль-Ахли
Лига чемпионов КАФ 25 мая 2024, 13:00 Аль-Ахли - Эсперанс
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Международные,
Эсперанс Эсперанс
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Аль-Ахли
Коэф.: 1.6
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100%
1хБет 5.00
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Ответный поединок в рамках финальной стадии Лиги чемпионов КАФ будет сыгран в субботу в Каире, где местный Аль-Ахли примет Эсперанс из Туниса. Первая встреча этих команд получилась очень скудной на опасные моменты и завершилась со счётом 0:0. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Аль-Ахли

"Красные дьяволы" оформили две победы над Медеамой и Янг Африканс в последних двух турах групповой стадии. Это позволило занять первое место в группе с 12-тью очками в активе. В рамках четвертьфинала Аль-Ахли обыграли в двух встречах Симбу - 1:0 на выезде и 2:0 дома. В полуфинале соперником Аль-Ахли стал Мазембе. После нулевой выездной ничьей «красные дьяволы» разгромили соперника при поддержке родных трибун со счётом 3:0.

В текущем розыгрыше египетской Премьер-Лиги Аль-Ахли занимает седьмое место, однако сыграл клуб на шесть поединков меньше, чем лидер Пирамидс. В активе команды 33 набранных балла и это на 17-ть очков меньше, чем у лидера Премьер-лиги. К финальной дуэли против Эсперанса команда Марселя Коллера подходила после выездной победы над Баладиятом со счётом 2:1. Эта победа стала уже четвёртой подряд для Аль-Ахли в рамках чемпионата Египта.

Эсперанс

«Кроваво-золотые» уверенно сыграли на групповой стадии и заслуженно финишировали на второй строчке. В четвертьфинале Эсперанс лишь в серии пенальти смог пройти АСЕК Мимозас (оба поединка завершились вничью 0:0). В рамках полуфинальной стадии подопечные Набиля Маалуля дважды со счётом 1:0 обыграли Мамелоди Сандаунз из Южной Африки.

В чемпионате Туниса Эсперанс занимает первое место в турнирной таблице, набрав в семи сыгранных поединках 17 очков. В последнем противостоянии в рамках чемпионата команда Набиля Маалуля на своём поле со счётом 3:2 обыграла Этуаль Сахель.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлом сезоне команды сыграли в полуфинале турнира, когда Аль-Ахли дважды обыграл соперника
  • Ни в одном матче из шести последних в этом противостоянии не забивали обе команды
  • Аль-Ахли выиграл три последних домашних матча у Эсперанса

Аль-Ахли – Эсперанс прогноз

Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам поля, оценивая и победу коэффициентом 1.60. Учитывая статистику личных встреч на поле «красных дьяволов», предлагаем взять здесь «Победу Аль-Ахли».

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Прогноз на матч Победа Аль-Ахли
Коэф.: 1.6
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