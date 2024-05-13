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Аль-Ахли – Эраб Контракторс прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Аль-Ахли - Араб Kонтракторс прогноз Фото: facebook.com/alahly / Автор неизвестен
Аль-Ахли Аль-Ахли
Премьер-лига Египет 15 мая 2024, 12:00 Аль-Ахли - Араб Kонтракторс
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Египет,
Араб Kонтракторс Араб Kонтракторс
Обзор H2H Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.77
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Один из поединков 23-то тура египетской Премьер-Лиги состоится в среду, когда в столице на арене "Аль-Салам" местный Аль-Ахли примет Эраб Контракторс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Аль-Ахли

Аль-Ахли в ответном матче уверенно разобрался с Мазембе, оформив победу со счётом 3:0. Теперь "Красных дьяволов" ждёт финал Лиги чемпионов, однако перед этим есть время навести порядок в родном чемпионате. Из-за участия в международных кубках команда Марселя Коллера пропустила значительное количество поединков и занимает только пятое место в турнирной таблице.

В активе Аль-Ахли 33 набранных очка и на четыре матча меньше, чем у лидера Пирамидса. В последнем матче Аль-Ахли проводил выездной матч против Баладията Эль-Махалла и оформил минимальную победу со счётом 2:1. Эта победа стала уже четвёртой кряду для "красных дьяволов". В родных стенах Аль-Ахли не проиграл ни разу, оформив в семи матчах пять побед.

Эраб Контракторс

"Жёлто-чёрные" выглядят очень слабо в текущем сезоне Премьер-Лиги и ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. На данный момент Эраб Контракторс занимает лишь 17-е место в турнирной таблице. В 21-м сыгранном поединке команда Шавки Гариба набрала только 15 очков, оформив победы всего в трёх поединках.

К примеру, на минувших выходных Эраб Контракторс принимал на своём поле Аль-Иттихад и проиграл с минимальным счётом 0:1. А вот перед этим "жёлто-чёрные" на выезде минимально обыграли ЗЕД. Эта победа прервала череду поражений, которая насчитывала три поединка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Аль-Ахли обыграл соперника на выезде со счётом 2:1
  • Победная серия «красных дьяволов» в противостоянии с этим соперником насчитывает три матча
  • На своём поле Аль-Ахли не проигрывает этому сопернику в шести матчах, лишь дважды сыграв вничью на данном отрезке

Аль-Ахли – Эраб Контракторс прогноз

Разумеется, Аль-Ахли идёт явным фаворитом, однако на победу хозяев дают очень скромный коэффициент в районе 1.35. Наша ставка на этот матч «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.77.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.77
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