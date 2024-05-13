Аль-Ахли – Эраб Контракторс прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.77 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 23-то тура египетской Премьер-Лиги состоится в среду, когда в столице на арене "Аль-Салам" местный Аль-Ахли примет Эраб Контракторс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Аль-Ахли

Аль-Ахли в ответном матче уверенно разобрался с Мазембе, оформив победу со счётом 3:0. Теперь "Красных дьяволов" ждёт финал Лиги чемпионов, однако перед этим есть время навести порядок в родном чемпионате. Из-за участия в международных кубках команда Марселя Коллера пропустила значительное количество поединков и занимает только пятое место в турнирной таблице.

В активе Аль-Ахли 33 набранных очка и на четыре матча меньше, чем у лидера Пирамидса. В последнем матче Аль-Ахли проводил выездной матч против Баладията Эль-Махалла и оформил минимальную победу со счётом 2:1. Эта победа стала уже четвёртой кряду для "красных дьяволов". В родных стенах Аль-Ахли не проиграл ни разу, оформив в семи матчах пять побед.

Эраб Контракторс

"Жёлто-чёрные" выглядят очень слабо в текущем сезоне Премьер-Лиги и ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. На данный момент Эраб Контракторс занимает лишь 17-е место в турнирной таблице. В 21-м сыгранном поединке команда Шавки Гариба набрала только 15 очков, оформив победы всего в трёх поединках.

К примеру, на минувших выходных Эраб Контракторс принимал на своём поле Аль-Иттихад и проиграл с минимальным счётом 0:1. А вот перед этим "жёлто-чёрные" на выезде минимально обыграли ЗЕД. Эта победа прервала череду поражений, которая насчитывала три поединка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Аль-Ахли обыграл соперника на выезде со счётом 2:1

Победная серия «красных дьяволов» в противостоянии с этим соперником насчитывает три матча

На своём поле Аль-Ахли не проигрывает этому сопернику в шести матчах, лишь дважды сыграв вничью на данном отрезке

Аль-Ахли – Эраб Контракторс прогноз

Разумеется, Аль-Ахли идёт явным фаворитом, однако на победу хозяев дают очень скромный коэффициент в районе 1.35. Наша ставка на этот матч «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.77.

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