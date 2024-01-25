Айнтрахт Франкфурт – Майнц прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

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Среди футбольных событий пятницы обязательно стоит обратить внимание на противостояние Айнтрахт Франкфурт – Майнц, соперники проведут свою битву в рамках Бундеслиги.

Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» не могут похвастаться стабильностью, хотя текущее шестое место в Бундеслиге тоже выглядит неплохо. До первого квартета 5 очков, что вполне можно отыграть, надо учитывать, что седьмой Фрайбург отстает только по дополнительным показателям. В последнем туре Айнтрахт потерял важные очки, не сумев дожать в гостях аутсайдера Дармштадт, хотя вели 2:0, но соперник сравнял на 90+5 минуте – 2:2. В целом франкфуртцы в хорошей форме, ведь удалось набрать 7 очков в трех встречах.

Майнц

У Майнца есть проблемы в этом сезоне, команда занимает 16-ю строчку в чемпионате, опережая двоих конкурентов только по дополнительным показателям. Отставание от 15-й строчки составляет три очка, при этом есть игра в запасе. В последнем туре команда расписала мировую дома с Вольфсбургом – 1:1. Говорить о каких-то сериях нет смысла, так Майнц одержал всего одну победу в 17 встречах, с такими успехами будет непросто удержаться в элите.

История очных противостояний

Противостояние первого круга выдалось напряженным, Майнц играл дома и был близок к победе, но Айнтрахт сравнял счет на 90+1 минуте, в итоге 1:1.

Прогноз на матч Айнтрахт Франкфурт – Майнц

Встречаются две мотивированные команды, Айнтрахт котируется фаворитом, хотя ожидается непростая битва. «Орлы» играют дома с переменным успехом, но проиграли только одну встречу из восьми. Что касается Майнца, команда еще не проигрывала в гостях, хотя в шести случаях из 9 сыграла вничью. Рискнем сделать здесь ставку на чистую победу хозяев поля.

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