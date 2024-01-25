EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Айнтрахт Франкфурт – Майнц прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Айнтрахт Франкфурт – Майнц прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Айнтрахт Фр - Майнц 05 прогноз
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Бундеслига Германия 26 янв 2024, 14:30 Айнтрахт Фр - Майнц 05
-
- : -
Германия, Frankfurt, Коммерцбанк Арена
Майнц 05 Майнц 05
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Айнтрахт Фр
Коэф.: 2.03
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Среди футбольных событий пятницы обязательно стоит обратить внимание на противостояние Айнтрахт Франкфурт – Майнц, соперники проведут свою битву в рамках Бундеслиги.

Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» не могут похвастаться стабильностью, хотя текущее шестое место в Бундеслиге тоже выглядит неплохо. До первого квартета 5 очков, что вполне можно отыграть, надо учитывать, что седьмой Фрайбург отстает только по дополнительным показателям. В последнем туре Айнтрахт потерял важные очки, не сумев дожать в гостях аутсайдера Дармштадт, хотя вели 2:0, но соперник сравнял на 90+5 минуте – 2:2. В целом франкфуртцы в хорошей форме, ведь удалось набрать 7 очков в трех встречах.

Майнц

У Майнца есть проблемы в этом сезоне, команда занимает 16-ю строчку в чемпионате, опережая двоих конкурентов только по дополнительным показателям. Отставание от 15-й строчки составляет три очка, при этом есть игра в запасе. В последнем туре команда расписала мировую дома с Вольфсбургом – 1:1. Говорить о каких-то сериях нет смысла, так Майнц одержал всего одну победу в 17 встречах, с такими успехами будет непросто удержаться в элите.

История очных противостояний

Противостояние первого круга выдалось напряженным, Майнц играл дома и был близок к победе, но Айнтрахт сравнял счет на 90+1 минуте, в итоге 1:1.

Прогноз на матч Айнтрахт Франкфурт – Майнц

Встречаются две мотивированные команды, Айнтрахт котируется фаворитом, хотя ожидается непростая битва. «Орлы» играют дома с переменным успехом, но проиграли только одну встречу из восьми. Что касается Майнца, команда еще не проигрывала в гостях, хотя в шести случаях из 9 сыграла вничью. Рискнем сделать здесь ставку на чистую победу хозяев поля.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Айнтрахт Фр
Коэф.: 2.03
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Фенербахче - Виртус Болонья прогноз Евролига Сегодня, 12:45 Фенербахче – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Фенербахче Коэф.: 1.71 Виртус Болонья Рекомендуем 1xBet
Реал Мадрид - Олимпиакос прогноз Евролига Сегодня, 14:45 Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Коэф.: 1.66 Сделать ставку 1xBet
Борнмут - Суонси прогноз Кубок Англии Сегодня, 14:45 Борнмут – Суонси прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Борнмут Коэф.: 1.84 Суонси Сделать ставку Мелбет
Атлетико Мадрид - Севилья прогноз Кубок Испании Сегодня, 15:00 Атлетико Мадрид – Севилья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Атлетико Мадрид Коэф.: 1.54 Севилья Рекомендуем 1xBet
Тампа-Бэй Лайтнинг - Аризона Койотс прогноз НХЛ Сегодня, 18:00 Тампа-Бэй Лайтнинг — Аризона Койотс прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Тампа-Бэй Лайтнинг Коэф.: 1.76 Аризона Койотс Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 11:50 Фьюри объяснил, за что больше всего уважает Усика Новости футбола Сегодня, 11:48 Наполи покупает защитника сборной Аргентины Новости автоспорта Сегодня, 11:23 Шарль Леклер подписал новый контракт с Ferrari Новости футбола Сегодня, 11:17 Все трансферы Серии А: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 11:00 Манибол. Сколько зарабатывает Килиан Мбаппе? Новости футбола Сегодня, 10:50 Экс-игрок Челси и Манчестер Юнайтед подпишет контракт с клубом Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 10:35 ВИДЕО. Тренер Униона дисквалифицирован за удар по лицу Сане Новости футбола Сегодня, 10:23 Кто сыграет в стадии плей-офф Кубка Азии 2023? Новости футбола Сегодня, 10:16 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости баскетбола Сегодня, 10:02 Евролига 2023-24: расписание и результаты игрового дня, таблица
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Фенербахче – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол Сегодня Борнмут – Суонси прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол Сегодня Атлетико Мадрид – Севилья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Хоккей Сегодня Тампа-Бэй Лайтнинг — Аризона Койотс прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Баскетбол Сегодня Лос-Анджелес Лейкерс — Чикаго Буллз прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол 26 янв 2024 Мельбурн Виктори – Сидней прогноз и ставки на матч 26 января 2024 Баскетбол 26 янв 2024 Анадолу – Монако прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол 26 янв 2024 Айнтрахт Франкфурт – Майнц прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол 26 янв 2024 Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года