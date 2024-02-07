Аделаида Юнайтед – Перт Глори прогноз и ставки на матч 9 февраля
На этой неделе продолжатся матчи 16 тура А-Лиги. В пятницу, 9 февраля, Аделаида Юнайтед сыграет на домашнем поле против Перт Глори, игра начнется в 9:45 по центральноевропейскому времени.
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Аделаида Юнайтед
Команда ведет борьбу за попадание в зону плей-офф. После 15 туров Аделаида занимает восьмое место и имеет в своем активе 18 очков, что на три меньше, чем у шестой команды. В крайних пяти встречах они дважды сыграли вничью, дважды проиграли и только однажды выиграли.
Перт Глори
Команда расположена еще ниже, чем Аделаида Юнайтед. Сейчас Перт Глори набрали в 15 матчах А-Лиги 15 очков и занимают 11 место в турнирной таблице. В предыдущих пяти матчах они одержали две победы, дважды уступили и однажды сыграли вничью.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Этот матч станет первым очным для обеих команд в нынешнем сезоне. В последних пяти играх Аделаида Юнайтед одержала четыре победы и раз сыграли вничью.
- Перт Глори восемь матчей подряд забивает как минимум два мяча.
- Аделаида Юнайтед проиграли в последних двух матчах и не забили ни одного гола.
- Аделаида является третьей командой А-Лиги по набранным очкам дома. Перт Глори на десятой строчке по набранным очкам в гостевых играх.
Аделаида Юнайтед – Перт Глори прогноз
Аделаида Юнайтед проиграла в двух последних матчах и не забила ни одного гола. Однако, несмотря на этот факт, я считаю, что именно они являются фаворитами этой игры против Перт Глори. Моя ставка на победу хозяев за 1,72.
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