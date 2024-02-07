EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Аделаида Юнайтед – Перт Глори прогноз и ставки на матч 9 февраля

Аделаида Юнайтед – Перт Глори прогноз и ставки на матч 9 февраля

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Аделаида Юнайтед - Перт Глори прогноз
Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед
А-лига Австралия 09 фев 2024, 03:45 Аделаида Юнайтед - Перт Глори
-
- : -
Австралия, Adelaide, Coopers Stadium
Перт Глори Перт Глори
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Аделаида Юнайтед
Коэф.: 1.72
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

На этой неделе продолжатся матчи 16 тура А-Лиги. В пятницу, 9 февраля, Аделаида Юнайтед сыграет на домашнем поле против Перт Глори, игра начнется в 9:45 по центральноевропейскому времени.

Читайте также: Боруссия Дортмунд – Фрайбург прогноз и ставки на матч 9 февраля

Аделаида Юнайтед

Команда ведет борьбу за попадание в зону плей-офф. После 15 туров Аделаида занимает восьмое место и имеет в своем активе 18 очков, что на три меньше, чем у шестой команды. В крайних пяти встречах они дважды сыграли вничью, дважды проиграли и только однажды выиграли.

Перт Глори

Команда расположена еще ниже, чем Аделаида Юнайтед. Сейчас Перт Глори набрали в 15 матчах А-Лиги 15 очков и занимают 11 место в турнирной таблице. В предыдущих пяти матчах они одержали две победы, дважды уступили и однажды сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Этот матч станет первым очным для обеих команд в нынешнем сезоне. В последних пяти играх Аделаида Юнайтед одержала четыре победы и раз сыграли вничью.
  • Перт Глори восемь матчей подряд забивает как минимум два мяча.
  • Аделаида Юнайтед проиграли в последних двух матчах и не забили ни одного гола.
  • Аделаида является третьей командой А-Лиги по набранным очкам дома. Перт Глори на десятой строчке по набранным очкам в гостевых играх.

Аделаида Юнайтед – Перт Глори прогноз

Аделаида Юнайтед проиграла в двух последних матчах и не забила ни одного гола. Однако, несмотря на этот факт, я считаю, что именно они являются фаворитами этой игры против Перт Глори. Моя ставка на победу хозяев за 1,72.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Аделаида Юнайтед
Коэф.: 1.72
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Филадельфия Сиксерс - Голден Стэйт Уорриорз прогноз НБА Сегодня, 19:30 Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Коэф.: 1.71 Рекомендуем 1xBet
Майами Хит - Сан-Антонио Сперс прогноз НБА Сегодня, 19:30 Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Майами Хит Коэф.: 1.68 Сан-Антонио Сперс Сделать ставку 1xBet
Бостон Селтикс - Атланта Хокс прогноз НБА Сегодня, 19:30 Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.61 Атланта Хокс Сделать ставку MelBet
Анадолу Эфес - Маккаби Тель-Авив прогноз Евролига 08 фев 2024, 11:30 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Анадолу Эфес Коэф.: 2.3 Маккаби Тель-Авив Рекомендуем MelBet
Финляндия - Швейцария прогноз BEIJER HOCKEY GAMES 08 фев 2024, 12:00 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Финляндия Коэф.: 1.66 Швейцария Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Новости футбола Сегодня, 17:08 Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля Новости футбола Сегодня, 17:03 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:58 Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:44 Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом Новости футбола Сегодня, 15:28 Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Хоккей 08 фев 2024 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Антальяспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 Хоккей 08 фев 2024 Чехия – Швеция прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Аль-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 8 февраля Баскетбол 08 фев 2024 Валенсия - Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Олимпия Милан — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года