Аделаида Юнайтед – Перт Глори прогноз и ставки на матч 9 февраля

Прогноз на матч Победа Аделаида Юнайтед Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На этой неделе продолжатся матчи 16 тура А-Лиги. В пятницу, 9 февраля, Аделаида Юнайтед сыграет на домашнем поле против Перт Глори, игра начнется в 9:45 по центральноевропейскому времени.

Читайте также: Боруссия Дортмунд – Фрайбург прогноз и ставки на матч 9 февраля

Аделаида Юнайтед

Команда ведет борьбу за попадание в зону плей-офф. После 15 туров Аделаида занимает восьмое место и имеет в своем активе 18 очков, что на три меньше, чем у шестой команды. В крайних пяти встречах они дважды сыграли вничью, дважды проиграли и только однажды выиграли.

Перт Глори

Команда расположена еще ниже, чем Аделаида Юнайтед. Сейчас Перт Глори набрали в 15 матчах А-Лиги 15 очков и занимают 11 место в турнирной таблице. В предыдущих пяти матчах они одержали две победы, дважды уступили и однажды сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Этот матч станет первым очным для обеих команд в нынешнем сезоне. В последних пяти играх Аделаида Юнайтед одержала четыре победы и раз сыграли вничью.

Перт Глори восемь матчей подряд забивает как минимум два мяча.

Аделаида Юнайтед проиграли в последних двух матчах и не забили ни одного гола.

Аделаида является третьей командой А-Лиги по набранным очкам дома. Перт Глори на десятой строчке по набранным очкам в гостевых играх.

Аделаида Юнайтед – Перт Глори прогноз

Аделаида Юнайтед проиграла в двух последних матчах и не забила ни одного гола. Однако, несмотря на этот факт, я считаю, что именно они являются фаворитами этой игры против Перт Глори. Моя ставка на победу хозяев за 1,72.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram