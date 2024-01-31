Аделаида Сиксерс — Сидней Кингз прогноз и ставки на матч 2 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Сидней Кингз Коэф.: 1.74 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 18-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Аделаидой и Сиднеем. Встреча пройдет в пятницу, 2 февраля. Начало игры запланировано на 09:30 по центрально европейскому времени.

Аделаида Сиксерс

Аделаида не впечатляет результатами в текущем первенстве. Команда, как и в прошлом сезоне застряла внизу турнирной таблицы. Шансы на попадание в плей-офф еще есть, но они скорее теоретические. Хотя стоит отметить заметный прогресс Сиксерс в последних поединках, что дает надежды болельщикам команды на положительный итог.

В 24-х матчах Аделаида добилась десяти побед и на данный момент разместилась на предпоследнем месте в таблице чемпионата. Права на ошибку больше нет, поэтому поражение в следующей игре почти наверняка поставит крест на амбициях команды.

Сидней Кингз

Сидней защищает титул чемпиона прошлого сезона, однако не выглядит настолько мощно. На данный момент команда идет на четвертом месте в таблице и уже не имеет шансов подняться в топ-2, что дало бы право играть в полуфинале плей-офф. До конца регулярного чемпионата у Кингз осталось всего три поединка, в которых команда попробует закрепиться повыше в итоговой таблице. Шансы на третье место вполне реальны.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сиксерс проиграли лишь один из шести предыдущих матчей.

Сидней потерпел три гостевых поражения кряду.

В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами.

Аделаида Сиксерс — Сидней Кингз Прогноз

Думаю, что гости приложат максимум усилий и сумеют добиться положительного результата. Моя ставка — победа Кингз.

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