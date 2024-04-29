Звезду сборной Англии по регби задержала полиция. Что известно

Звезду английского регби Билли Вунипола арестовала полиция ночью в воскресенье, сообщает Majorca Daily Bulletin.

Как стало известно, 31-летний спортсмен швырял табуретами в работников бара и даже ударил полицейского. Полицейские были вынуждены дважды применить электрошокер, при первой попытке он не помог утихомирить регбиста. В конце концов, полиция таки задержала Билли Вунипола после второго использования электрошокера и доставили его в больницу. Медики дали ему успокоительное и привязали к кровати.

Регбиста доставили в суд в воскресенье днем, он был одет в ту же синюю футболку и бежевые шорты, в которых его арестовали. Билли Вунипола освободили под залог до завершения расследования.

Напомним, что двух молодых футболистов, выступающих в Премьер-лиге, арестовали по подозрению в изнасиловании.