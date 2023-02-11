Звезду "Наполи" начали сравнивать с Шевченко

Вингера “Наполи” Хвичу Кварацхелию начали сравнивать со звездами мирового футбола.

Как заявил бывший генеральный директор “Милана” Арьедо Брайда, грузинский футболист может повторить карьеру Кака или Андрея Шевченко.

“Этот футболист умеет обыгрывать соперника, а в современном футболе — это самое важное”, - сказал он.

В свой первый сезон за “Наполи” Кварацхелия забил восемь голов и сделал девять асситов в 17 матчах первенства Италии.