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Звезду Барселоны хотят видеть у себя два клуба из Лондона

Новости футбола Сегодня, 06:00
Звезду Барселоны хотят видеть у себя два клуба из Лондона Фото: твиттер Барселоны

Звездный вингер сборной Испании и каталонской “Барселоны” Ансу Фати близок к тому, чтобы сменить клуб до закрытия текущего трансферного окна.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своем твиттере, в услугах футболиста заинтересованы гранды английской Премьер-лиги.

В частности, им интересуются "Челси" и "Тоттенхэм".

По данным журналиста, "аристократы" рассмотрят возможность трансфера испанского футболиста в свою команду в ближайшие сутки. В то же время "шпоры" также рассматривают варианты с Фати, хотя лондонский клуб попытается его подписать в случае недуачи с вингером "Ноттингема" Бреннаном Джонсоном.

В сезоне 2022/2023 Фати провел за испанскую команду 50 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 4 ассиста. Его соглашение с “Барселоной" активно до июня 2027 года.

По информации интернет-портала Transfermarkt, стоимость молодого испанца на данный момент составляет приблизительно 35 млн евро.

В текущем сезоне он появлялся на поле во всех трех матчах “Барселоны” в чемпионате, но результативными действиями не отмечался.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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