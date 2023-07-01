Звездный защитник "Баварии" хочет перейти в "Реал"

Защитник мюнхенской “Баварии” и сборной Канады Альфонсо Дэвис хочет перейти в мадридский “Реал”, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист надеется присоединиться к королевскому клубу этим летом либо летом 2024 года. Для этого канадец не будет продлевать с “Баварией” контракт, который действует до лета 2025 года.

В минувшем сезоне 22-летний Дэвис провел за “Баварию” 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.