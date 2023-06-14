Звездный тренер отказал "Наполи"

Президент “Наполи” Аурелио де Лаурентис активно ищет нового тренера для своего клуба.

Недавно он обращался к звездному итальянскому наставнику Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет “Реал”.

Как пишет ITASportPress, Анчелотти категорически отверг предложение возглавить чемпиона Италии.

Напомним, что в прошлом сезоне “Наполи” тренировал Лучано Спаллетти. После победы в Серии А он покинул свой пост, чтобы взять небольшой отпуск.