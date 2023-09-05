Звездный тренер назвал ЧМ-2022 в Катаре сфальсифицированным ради Месси

Бывший тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал остался недоволен тем, как завершился чемпионат мира в Катаре.

По словам звездного наставника, турнир был сфальсифицированным, а главной его целью было – обеспечить победу Лионелю Месси и его сборной Аргентине.

Ван Гал отметил, что некоторые аргентинские игроки перешагнули границы, не получив соответствующего наказания. Также тренер намекнул на непринципиальность судейства.

“Когда вы видите, как Аргентина забивает голы, как мы забиваем голы. Мне лично кажется, что это все было заранее продуманной игрой”, - сказал ван Гал.

Напомним, что аргентинцы встречались с Нидерландами на стадии четвертьфинала турнира, обыграв европейскую команду в серии пенальти.

После матча многие нидерландские футболисты пожаловались на неспортивное поведение со стороны футболистов сборной Аргентины. Они были уверены, что судьи специально закрывали глаза на поступки соперников.

В финальном матче турнира Аргентина встречалась с Францией и победила в серии пенальти.