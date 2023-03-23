Звездный талант Беллингем выбрал новый клуб

Полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуд Беллингем опредилился с приоритетным клубом для продолжения карьеры, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист хочет присоединиться к мадридскому “Реалу". Впрочем, данный трансфер осуществить будет сложно, так как королевский клуб не готов платить за англичанина требуемые 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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