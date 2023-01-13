Звездный португалец получил красную карточку в первом матче за "Челси"

Португальский вингер Жоау Феликс получил красную карточку в своей первой игре за лондонский “Челси”.

Арбитр встречи с “Фулхэмом” Дэвид Кут показал прямую карточку португальцу за грубый подкат против Кенни Тете.

Португалец был удален при счете 1:1, а после его ухода с поля “Фулхэм” забил второй гол и добыл победу.

Примечательно, что в истории “Челси" еще ни разу новичок команды не получал красную карточку в своей дебютной игре.

Отметим, что Феликс перебрался в “Челси” на правах аренды из “Атлетико”.