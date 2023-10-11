Звездный новичок Реала вернулся к тренировкам. Он еще не дебютировал за клуб

Согласно сообщению Marca, полузащитник "Реала" Арда Гюлер начал индивидуальные тренировки после травмы.

Как известно, после переезда в испанский клуб у него была диагностирована травма передней прямой мышцы левой ноги.

По данным источника, турецкий футболист уже полностью восстановился после повреждения, полученного в сентябре на тренировке. Интересно, что до этого юный талант был вынужден пропустить два месяца из-за травмы мениска.

Напомним, Гюлер перешел в "Реал" из "Фенербахче" прошлым летом. За него заплатили около 30 миллионов евро турецкому “Фенербахче”.

В настоящее время он еще не сыграл ни одного матча за мадридскую команду. Пока в клубе не делали официальных заявлений о том, когда Гюлер сможет дебютировать за свой новый коллектив.

В прошлом сезоне Гюлер провел 34 матча за "Фенербахче" во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть голов и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.