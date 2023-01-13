Звездный новичок "Челси" дисквалифицирован на три матча

Португальский нападающий лондонского “Челси” Жоау Феликс дисквалифицирован на три матча, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, такое наказание футболист получил за свое удаление в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии против “Фулхэма” (1:2). Таким образом, португалец пропустит матчи Премьер-лиги с “Ливерпулем”, “Вест Хэмом” и “Фулхэмом”.

Стоит отметить, что “Челси” заплатил за аренду 23-летнего Феликса у “Атлетико” за 10,1 миллионов евро. Также лондонцы заплатят игроку зарплату за полгода в размере 6,8 миллионов евро. Таким образом, пропуск трех матчей игроков принесет “Челси” потери в размере 2,4 миллионов евро.

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