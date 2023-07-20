Звездный нападающий "Ньюкасла" близок к переходу в "Аль-Ахли"

Французский нападающий “Ньюкасла” Аллан Сен-Максимен перейдет в “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб договорился о переходе футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

26-летний Сен-Максимен выступает за “Ньюкасл” с лета 2019 года. Он перешел в английский клуб из французской “Ниццы”. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Всего он провел за “Ньюкасл” 124 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Ранее он также играл за “Сент-Этьен”, “Монако”, “Ганновер 96” и “Бастию”.

Сен-Максимен с 2016 по 2019 год играл за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду шесть матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Напомним, что “Ньюкасл” в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.