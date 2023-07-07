Звездный нападающий "Атлетико" хочет перейти в ПСЖ

Нападающий мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликс хочет перейти в парижский “Пари Сен-Жермен”, сообщает AS.

По сведениям источника, 23-летнего португальца привлекает возможность поработать под руководством нового главного тренера французского клуба Луиса Энрике. Тренер также заинтересован в переходе игрока. Впрочем, проблемой для трансфера является позиция “Атлетико”, который хочет получить за футболиста не менее 100 миллионов евро. ПСЖ может позволить себе такой дорогой трансфер лишь в том случае, если удастся избавиться от бразильского нападающего Неймара, зарплата которого составляет 40 миллионов евро в год.

Феликс выступает за “Атлетико” с 2019 года. Он перешел в испанский клуб из лиссабонской “Бенфики”. Сумма трансфера составила 127 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона Феликс играл на правах аренды за лондонский “Челси”. За английский клуб он провел 20 матчей и забил четыре гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.

Напомним, что ПСЖ и “Атлетико” по итогам прошлого сезона гарантировали себе участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.