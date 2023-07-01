Звездный футболист не захотел продолжать карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба не захотел продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, француз отказался от предложений саудовских клубов.

При этом в "Ювентусе" собираются сократить зарплату, если футболист хочет остаться в команде.

В минувшем сезоне Погба сыграл 10 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.